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Город мастеров: День путешествий и закрытие смены

16.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Последний день отдыха в лагере Центра творчества детей и молодежи Дзержинского района «ГОРОД МАСТЕРОВ» был насыщен разнообразными эмоциями и счастливыми событиями.

Последний день отдыха в лагере Центра творчества детей и молодежи Дзержинского района «ГОРОД МАСТЕРОВ» был насыщен разнообразными эмоциями и счастливыми событиями: прощальный флешмоб «Мы маленькие звезды», подвижные игры и увлекательное путешествие вместе с родителями.

Посещение музейно-замкового комплекса «Мир» стало для ребят ярким и незабываемым приключением. Познавательная экскурсия, прогулка по территории замка и его окрестностям стали невероятным завершением летнего отдыха в оздоровитнльном детском лагере «Город мастеров».

Торжественная линейка закрытия прошла прямо у стен уникального памятника архитектуры нашей страны. Ребятам были вручены дипломы по номинациям и призы.



 
 
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Последний день отдыха в лагере Центра творчества детей и молодежи Дзержинского района «ГОРОД МАСТЕРОВ» был насыщен разнообразными эмоциями и...
 
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