Город мастеров: День путешествий и закрытие смены

Источник материала: Новости Дзержинска

Последний день отдыха в лагере Центра творчества детей и молодежи Дзержинского района «ГОРОД МАСТЕРОВ» был насыщен разнообразными эмоциями и счастливыми событиями.

Последний день отдыха в лагере Центра творчества детей и молодежи Дзержинского района «ГОРОД МАСТЕРОВ» был насыщен разнообразными эмоциями и счастливыми событиями: прощальный флешмоб «Мы маленькие звезды», подвижные игры и увлекательное путешествие вместе с родителями.

Посещение музейно-замкового комплекса «Мир» стало для ребят ярким и незабываемым приключением. Познавательная экскурсия, прогулка по территории замка и его окрестностям стали невероятным завершением летнего отдыха в оздоровитнльном детском лагере «Город мастеров».

Торжественная линейка закрытия прошла прямо у стен уникального памятника архитектуры нашей страны. Ребятам были вручены дипломы по номинациям и призы.







