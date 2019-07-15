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Минздрав Беларуси планирует снизить цены на лекарства
16.07.2019 10:16 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Jan Mika /
Как сообщили в Минздраве, если вы покупаете лекарства в других странах, вы можете принять участие в обсуждении и прислать в комментарии к закрепленной записи на
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Специалисты анализируют стоимость лекарственных средств, в том числе приобретаемых гражданами за рубежом.
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