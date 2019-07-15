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Минздрав Беларуси планирует снизить цены на лекарства

16.07.2019 10:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав Беларуси планирует снизить цены на лекарства
Jan Mika / shutterstock.com

Как сообщили в Минздраве, если вы покупаете лекарства в других странах, вы можете принять участие в обсуждении и прислать в комментарии к закрепленной записи на странице ведомства в Facebook достоверную информацию, подтвержденную фото упаковки или чека, – с указанием страны, города и др., о лекарствах, приобретенных за пределами республики, стоимость которых отличается от стоимости аналогичных лекарственных средств в Беларуси. 

Минздрав Беларуси планирует снизить цены на лекарства
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Специалисты анализируют стоимость лекарственных средств, в том числе приобретаемых гражданами за рубежом.
 
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