Как сообщили в Минздраве, если вы покупаете лекарства в других странах, вы можете принять участие в обсуждении и прислать в комментарии к закрепленной записи на странице ведомства в Facebook достоверную информацию, подтвержденную фото упаковки или чека, – с указанием страны, города и др., о лекарствах, приобретенных за пределами республики, стоимость которых отличается от стоимости аналогичных лекарственных средств в Беларуси.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минздрав Беларуси планирует снизить цены на лекарства Специалисты анализируют стоимость лекарственных средств, в том числе приобретаемых гражданами за рубежом.