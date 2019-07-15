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Заготовка кормов по всем правилам. Спасатели советуют

16.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Заготовка кормов по всем правилам. Спасатели советуют

Уборочная кампания – ответственная пора и долг каждого сельского труженика, руководителей сельхозпредприятий вовремя и без потерь убрать выращенный урожай, уберечь его от огня.

Причины возникновения пожаров разные. Это и детская шалость с огнем,  неосторожное обращение с огнем,  нарушение правил эксплуатации техники и др.

Чтобы предупредить пожары во время заготовки грубых кормов, Буда-Кошелевский РОЧС  напоминает основные требования правил пожарной безопасности:

-до начала уборки урожая руководитель объекта должен назначить ответственных лиц за противопожарную подготовку уборочных машин и агрегатов, организацию противопожарного инструктажа водителей, трактористов, а также соблюдение правил пожарной безопасности в заготовки грубых кормов;

— водители, трактористы, а также должностные лица, привлекаемые к уборке урожая, должны пройти подготовку по программе ПТМ;

-с работниками, направляемыми на работы по уборке урожая, должен быть проведен противопожарный инструктаж с отметкой в журнале регистрации противопожарного инструктажа.

Выпускные трубы двигателей самоходных шасси, косилок, тракторов, автомобилей применяемых при заготовке грубых кормов, должны быть оборудованы исправными искрогасителями. Наличие искрогасителей обязательно и для тракторов, занятых на вспашке, если эти работы производятся одновременно с жатвой возле участков с неубранным хлебом или грубыми кормами.

Водитель транспортного средства с ДВС не реже 2-3 раз в смену должен очищать поверхность двигателя, коллектора, выхлопной трубы, искрогасителя от пыли, нагара.

На торфяниках сельскохозяйственного использования размещение заправочных пунктов, площадок для ремонта и стоянки техники не допускается.

Склады грубых кормов на территории производственно-хозяйственного комплекса необходимо располагать на специально отведенной площадке, которая на расстоянии 15 м от скирд, стогов, копн (далее – скирд) должна быть опахана полосой шириной не менее 4 м. Отдельные скирды также должны иметь защитные полосы на расстоянии 5 м от их основания. Площадь основания одной скирды  не должна превышать 300 м2, а штабеля прессованного сена или соломы – 500 м2.

Не допускается производить работы с открытым огнем ближе 50 м от скирд сена и соломы.

Разрывы между отдельными штабелями, навесами или скирдами должны быть не менее 20 м. Штабеля, навесы и скирды допускается размещать попарно, причем разрывы между штабелями, навесами и скирдами в одной паре должны быть не менее 6 м, а между соседними парами – не менее 30 м. Противопожарные разрывы между кварталами (20 скирд или штабелей) должны быть не менее 100 м. В разрывах между двумя парами скирд должна быть пропахана полоса шириной не менее 4 м. Расстояние от скирд, навесов и штабелей грубых кормов до линии электропередач должно быть не менее 15 м, до дорог — 20 м. До зданий (сооружений) – не менее 50 м. Во время погрузки-разгрузки кормов двигатель транспортного средства, стоящего под погрузкой-разгрузкой, должен быть заглушен. Заводить транспортное средство допускается только после уборки просыпавшихся кормов возле выхлопной трубы.

Грубые корма с повышенной влажностью складировать, укладывать в скирды, штабели, склады не допускается. Необходимо осуществлять ежедневный температурный контроль сложенных грубых кормов с регистрацией даты, времени, места замера и температуры в специальном журнале. Для определения влажности допускается применять экспресс-методы с помощью влагомеров с погрешностью не более 1 % при влажности до 18 %. При влажности грубых кормов более 17 % должна производиться их досушка.

Курение, пользование открытым огнем, разведение костров в хлебных массивах (скирдах сена и соломы), на участках скирдования сена и соломы, а также на расстоянии менее 30 м от них, выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков не допускается. На полевых станах курение допускается только в специально предназначенных для курения местах на расстоянии не менее 4 м от техники (машин) и горючих материалов.

В полевых условиях заправка топливом тракторов,
комбайнов и других машин должна производиться топливозаправщиками при заглушенных двигателях. В ночное время место заправки машин топливом должно освещаться.

Тракторы и другая специальная техника с двигателями внутреннего сгорания, работающими на дизельном топливе 1  огнетушитель с массой не менее 4 кг, на бензине 1 огнетушитель с массой не менее 8 кг или 2 огнетушителя с массой не менее 4 кг каждый.

Самоходные сельскохозяйственные машины должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения: 1 огнетушитель с массой не менее 8 кг или 2 огнетушителя с массой не менее 4 кг каждый, противопожарное полотнище размером 1,5 × 1,5 м и штыковая лопата.

Помните, соблюдение правил пожарной безопасности – обязанность каждого, от выполнения которой зависит сохранность урожая!

Д.А. Буравков, начальник  отдела

 
 
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Уборочная кампания – ответственная пора и долг каждого сельского труженика, руководителей сельхозпредприятий вовремя и без потерь убрать...
 
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