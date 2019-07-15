Как сделать летние каникулы безопасными

Источник материала: Газета Авангард





Летние каникулы это не только самое волшебное и веселое время для детей, которые ждут его целый год, но и время повышенной опасности, потому что ребятишки чаще всего остаются без присмотра взрослых. С целью предупреждения гибели и травматизма детей от различных чрезвычайных ситуаций, а также в рамках акции «Каникулы без дыма и огня» работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС проводят мероприятия с воспитанниками дошкольных учреждений.

Во время, которых дошколята сразу вступают в оживленный диалог со спасателями и наперебой отвечают на вопросы, огонь друг или враг, из-за чего может произойти пожар, номера телефонов экстренных служб, в какие игры можно играть и многое другое. А моделируя ситуацию с пожаром в квартире, ребята учатся вызывать на помощь спасателей. В ходе мероприятия мальчишки и девчонки играют в игры, отгадывают загадки, смотрят мультфильмы «Волшебная книга» и, конечно же, в подарок получают наглядно-изобразительную продукцию.