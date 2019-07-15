Завершена выборочная проверка КМУП «Буда-Кошелевское ПМС»

Источник материала: Газета Авангард

Инспекцией надзора и профилактики Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в июне 2019 года была проведена выборочная проверка КМУП «Буда-Кошелевское ПМС» директор Каминский Александр Васильевич.

По результатам выборочной проверки установлено, что руководством предприятия в целом обеспечивается пожарная безопасность и противопожарный режим на объекте. Однако не своевременно выполняются противопожарные мероприятия по предыдущим предписаниям органов государственного пожарного надзора, а так же выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности режимного характера, требующие безотлагательных мер по их устранению:

не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности;

не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности а также членов добровольной пожарной дружины;

имеющиеся планы эвакуации при пожаре не соответствуют требованию;

транспортные средства не укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.

Руководитель объекта привлечен к административной ответственности по ст. 23.56 ч.1 КоАП Республики Беларусь.

Вышеуказанные нарушения говорят о том, что руководитель и должностные лица игнорируют требования ст. 17 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» и ряда других нормативных документов в области пожарной безопасности.