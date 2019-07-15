Мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности в дошкольных учреждениях

Источник материала: Газета Авангард





Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности дошколных учреждений УО «Государственный детский сад № 1 г. Буда-Кошелево» (заведующая – Полякова Клавдия Ивановна), ГУО «Буда-Кошелевский районный центр корекционно-развивающего обучения и реабилитации» (заведующая – Балахонова Юлия Владимировна), УО «Краснознаменский государственный детский сад Буда-Кошелевского района» (заведующая – Комарова Алла Николаевна).

В ходе проведения мониторингов было установлено, что руководством учреждений уделяется внимание организации пожарной безопасности на объектах. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.