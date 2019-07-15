Группа, которую в прошлом году запретили из-за «низкого художественного уровня», приедет в Минск

Источник материала: Tut.by

В прошлом году столичный концерт электронной группы RSAC был отменен из-за «низкого художественного уровня» коллектива. В этом году RSAС все-таки выступит в Минске — это будет 23 октября.



Фото предоставлено организаторами

Осенью 2019 года группа RSAC, вышедшая из андерграунда, а теперь широко известная публике, отправится в масштабный тур в поддержку нового нашумевшего альбома «Фелла». Новую волну популярности группе RSAC принес совместный с певицей Ella трек NBA, который был включен в альбом «Аргументы».

Трек NBA возглавил всевозможные русскоязычные чарты, а позднее музыканты исполнили его на «Вечернем Урганте».

RSAC — это Феликс Бондарев, Леонид Затагин (гр. Tesla Boy), Иван Амельченко (гр. Mana Island) и с недавнего времени певица Ella, которая привнесла в композиции группы более мягкое и лиричное звучание. RSAC — это меланхолия и веселье, стеб и серьезность, миллионы прослушиваний альбомов группы в соцсетях и привязчивые мелодии. Это уникальный проект, в котором разносторонний музыкант Феликс Бондарев воплощает все самые сокровенные мысли о романтике, печали и взаимоотношениях в неповторимом авторском стиле. Ранее группа также сотрудничала с такими исполнителями, как Мумий Тролль, Сансара, Пошлая Молли и культовыми американцами The Brian Jonestown Massacre.

Альбом «Фелла», вышедший 14 июня 2019 года, не только стал новой главой в творчестве постоянного экспериментатора Бондарева, который попробовал себя в широком жанровом спектре, но и является первым релизом, выпущенным на Universal Music.

Осенью 2019 года группа RSAC отправится в большой тур из 15 городов — от Калининграда до Владивостока. Музыканты заглянут и в Беларусь. 23 октября в клубе Re: Public RSAC вас призывают выплеснуть все эмоции, зарядившись взамен вдохновением. Хорошая сделка, не так ли?

Читайте также Минске запрещают концерты популярных рэперов. Почему это плохо? Объясняет музыкальный критик">

В Минске запрещают концерты популярных рэперов. Почему это плохо? Объясняет музыкальный критик

Самые модные концерты, которые вот-вот пройдут в Минске

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутую выставку App Store Google Play