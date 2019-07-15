За один день в Светлогорском районе две машины вылетели с дороги в кукурузное поле

Источник материала: Tut.by

Две похожих аварии произошли в Светлогорском районе 13 июля. Сначала 28-летняя девушка, а потом 47-летний мужчина не справились с управлением и вылетели в кукурузное поле возле дороги. Об этом сообщает управление ГАИ Гомельской области.





Оба случая произошли в минувшую субботу на дороге Р-31 «Бобруйск‑Мозырь‑граница Украины». Примерно в 11.00 28-летняя девушка на Ford Fiesta, двигаясь со стороны Бобруйска, на обозначенном перекрестке при обгоне не убедилась в безопасности маневра.

Чтобы избежать столкновения с машиной впереди, которая начала поворачивать налево, девушка выехала в левый по ходу движения кювет. Там, в кукурузном поле, она врезалась в опору ЛЭП.

В результате 55-летняя пассажирка получила травмы и доставлена в местную больницу.

Второе ДТП произошло в 15.30, когда 47-летний водитель на Audi A6, двигаясь со стороны Мозыря, на закруглении дороги влево не справился с управлением и съехал в правый кювет, где опрокинулся.









Водитель госпитализирован в ту же больницу.