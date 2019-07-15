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В Беларуси изменили список товаров, которые должны быть в магазинах. Какие новшества
Источник материала: Tut.by
В Беларуси откорректировали ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны продаваться в магазинах. Например, теперь продовольственные магазины площадью от 200 квадратных метров должны будут предлагать воду в стеклянной таре, а не только в пластиковой. Власти также сократили ассортиментный перечень отечественных яблок, которые обезятельно должны быть в наличии. Изменения предусмотрены
В частности, в документе сказано, что продовольственные магазины должны продавать минеральную и питьевую воду в том числе в стеклянной таре. В универсамах и супермаркетах площадью до 999 квадратных метров должно быть не меньше двух наименований минералки и двух наименований питьевой воды в стекле, в супермаркетах площадью от 1000 до 3999 квадратных метров и гипермаркетах — не менее трех.
Вода в стеклянной таре будет обязательно продаваться и в некоторых небольших магазинах. В специализированных и узкоспециализированных продовольственных магазинах площадью 200 квадратных метров и более — по два наименования минеральной и питьевой воды, в павильонах и магазинах повседневного спроса со смешанным ассортиментом площадью 200 квадратных метров и более — тоже по два наименования.
Постановление МАРТ изменило и ассортиментные перечни яблок, причем в меньшую сторону. Напомним, прошлой осенью магазины
Изменения коснулись и магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Теперь они обязаны продавать подгузники для взрослых (магазины площадбю до 500 квадратных метров — минимум одно наименование, свыше 500 — минимум два) и одноразовые гигиенические впитывающие пеленки (минимум одно наименование вне зависимости от площади магазина).
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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В Беларуси откорректировали ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны продаваться в магазинах. Например, теперь продовольственные магазины...
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