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Взгляните, как Макс Корж, Медведев и Трамп будут выглядеть в старости
Источник материала: Tut.by
В соцсетях снова стали популярны фотографии, пропущенные через фильтры мобильного приложения FaceApp. Последнее в том числе умеет старить лица людей. Ниже — подборка кадров, сделанных как обычными пользователями, так и знаменитостями.
Напомним: приложение FaceApp впервые появилось в 2017 году. Его создал один из выходцев «Яндекса»,
Правда немного позже приложение уличили в том, что оно
Некоторые пользователи Сети также решили проверить, как будут выглядеть политики и другие знаменитые личности с «маской старости». Вот что у них получилось:
А еще мы проверили, как в старости могли бы выглядеть белорусские звезды:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приложение FaceApp впервые появилось в 2017 году.
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