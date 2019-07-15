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Взгляните, как Макс Корж, Медведев и Трамп будут выглядеть в старости

16.07.2019 10:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В соцсетях снова стали популярны фотографии, пропущенные через фильтры мобильного приложения FaceApp. Последнее в том числе умеет старить лица людей. Ниже — подборка кадров, сделанных как обычными пользователями, так и знаменитостями.

Напомним: приложение FaceApp впервые появилось в 2017 году. Его создал один из выходцев «Яндекса», уточняет TJournal. В первую очередь оно стало популярно благодаря разнообразию масок с добавлением улыбки, сменой пола и искусственным старением.

Правда немного позже приложение уличили в том, что оно делает чернокожих пользователей светлее, и разработчикам пришлось извиниться.

Некоторые пользователи Сети также решили проверить, как будут выглядеть политики и другие знаменитые личности с «маской старости». Вот что у них получилось:


Президент США Дональд Трамп

Глава Facebook Марк Цукерберг. Фото: TJournal

А еще мы проверили, как в старости могли бы выглядеть белорусские звезды:





 
 
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