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Славянский базар-2019. XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». День второй
16.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Музыкальный фестиваль «Славянский базар» продолжает зажигать новые звезды. Сегодня конкурсантам предстоит исполнить мировые хиты. Песни, которые уже давно вошли в категорию музыкальных легенд в различных направлениях. Сопровождать выступления участников будет балет Аллы Духовой «Тодес».
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Славянский базар-2019. XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». День второй
Конкурсанты исполнят перед жюри известные мировые хиты.
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