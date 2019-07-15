Два якоря космонавтики. Глава НАСА объяснил, почему никто не летает на Луну

Источник материала: Аргументы и факты

В июле 2019 года человечество отмечает знаменательную дату – 50 лет с того момента, как нога землянина ступила на поверхность Луны.

Успех американской миссии «Аполлон» казался эпохальным прорывом. Первый шаг Нила Армстронга на Луне в 1969 году многими воспринимался как начало освоения человечество других небесных тел. На излете 1960-х казалось, что люди в 2019 году уже будут отправляться в межзвездные экспедиции, а на Марсе, как пелось в советской песне, будут яблони цвести.

Но получилось иначе. С 1972 года путешествия в космос ограничиваются орбитальными полетами, а новые экспедиции на Луну и покорение Марса переносятся на отдаленные сроки.

«Мы были бы на Марсе, если бы не политический риск»

В канун 50-летия полета «Аполлона-11» глава НАСА Джим Брайденстайн принял участие в программе телеканала CBS «Лицом к нации», ответив на вопросы о прошлых миссиях, и главное, о будущем.

Новый лунный проект США получил название «Артемида» в честь богини Луны. Название выбрали не случайно – Артемида была сестрой Аполлона, в честь которого был назван первый лунный пилотируемый проект НАСА.

По словам Джима Брайденстайна, НАСА работает над тем, чтобы к 2024 году первые шаги по Луне сделала женщина-астронавт.

Однако журналисты стали задавать руководителю американского космического агентства неудобные вопросы. Например, о том, насколько реалистичен пятилетний срок, поставленный для возвращения американцев на Луну – ведь на сегодняшний день у Соединенных Штатов нет ни ракеты, ни корабля для подобного полета?

«То, о чем я говорю, – ответил Джим Брайденстайн, – сопряжено с двумя рисками. Есть технический риск, а есть политический риск. Мы были бы на Луне прямо сейчас, если бы не политический риск. Откровенно говоря, мы были бы на Марсе, если бы не политический риск».

На уточняющий вопрос журналиста о том, что он подразумевает под политическим риском, Брайденстайн пояснил: «Я говорю о финансировании. В 1990-х и начале 2000-х мы намеревались вернуться на Луну и полететь на Марс. Но программы были слишком продолжительными и требовали огромных денег». По словам Брайденстайна, для того, чтобы избежать политического риска, необходимо осуществить основную часть работ по программе до ухода администрации, которая гарантированно поддерживает проект «Артемида» и не свернет финансирование.



Хайп космического масштаба. Как будет выглядеть реклама на орбите? Подробнее

Очень дорогое удовольствие

Последняя на данный момент пилотируемая «лунная миссия» завершилась 19 декабря 1972 года. Вопрос о том, почему земляне больше не летают за пределы орбиты собственной планеты, породил немало конспирологических теорий.

Реальный ответ, однако, банален. Как подтвердил Джим Брайденстайн, все уперлось в проблему финансирования.

В 1960-х годах СССР и США устроили яростную «космическую гонку», последним этапом которой стало покорение Луны.

Когда цель американцами была достигнута, в Соединенных Штатах задумались о деньгах.

Стоимость программы «Аполлон» в ценах 1969 года составляла более 25 миллиардов долларов, что в ценах начала XXI века равнялось примерно 136 миллиардам долларов. Это было слишком дорого даже для Америки.

Решив сэкономить, американцы отменили еще три пилотируемых полета на Луну, которые должны были состояться в 1973-1974 годах. Советский Союз закрыл свою программу, объявив, что планов пилотируемых полетов на спутник Земли у СССР вообще не было.

Полностью от Луны никто отказываться не собирался. В СССР и США разрабатывались проекты кораблей и даже лунных баз. Американцы в начале 1970-х разработали программу, предполагавшую создание большой орбитальной станции на 50 человек, базы на Луне и малой орбитальной станции на орбите спутника Земли, а также целой флотилии кораблей многоразового использования для доставки астронавтов на эти объекты.

Стоимость реализации, однако, оказалась настолько высокой, что от нее оставили лишь проект корабля многоразового использования, впоследствии известного как «Спейс шаттл».

По причине высокой цены в СССР не был реализован проект сверхтяжелой ракеты «Вулкан», а также космического корабля «ЛЭК» (лунный экспедиционный корабль).



Космос вредный и полезный. «Хорошие» и «плохие» эксперименты на орбите Подробнее

Отложить на потом

В октябре 1989 года сотрудники НАСА представили проект «Лунный оазис». Рассчитанная на 10 лет программа предполагала три стадии, суммарно предусматривавшие 30 полётов, половина из которых пилотируемые (по 14 т груза). Беспилотные старты доставили бы на Луну по 20 т груза каждый.

Когда выяснилось, что цена программы будет в четыре раз больше, чем стоимость проекта «Аполлон», ее тихо отложили в сторону, и больше к ней не возвращались.

И в американской, и в российской космической отраслях существует негласное правило – в случае нехватки средств сокращение расходов в первую очередь касается тех программ, которые можно перенести на более поздний срок. Так полеты к Луне и Марсу отодвигаются все дальше и дальше.

Глава НАСА Джим Брайденстайн сегодня готов молиться на президента Дональда Трампа, поскольку нынешний глава Белого дома любит говорить в приложении к космическим исследованиям о «приоритете нации». То есть Трамп готов выделять НАСА крупные средства под миссию «Артемида» исключительно ради престижа. В случае, если Трамп не сможет переизбраться на второй срок, возвращение астронавтов на Луну снова окажется под вопросом.

Пилотируемые полеты на Луну фигурируют не только в американских и российских программах. Несколько лет назад закрепиться на Луне к 2030 году собирались Европейское космическое агентство, Китай и Япония. Сегодня европейцы отложили подобные намерения на неопределенный срок, Китай – на 2040-2060 годы, Япония решила полностью положиться на робототехнику.

Прагматики напоминают – говорить об окупаемости пилотируемых лунных миссий сегодня не приходится. Поэтому траты на Луну кажутся обоснованными лишь ученым и романтикам.