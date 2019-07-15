Клуб 27 и семья президента. В сети возродили флешмоб, который всех старит

Источник материала: KYKY

В соцсетях дали вторую жизнь приложению Face App, о котором позабыли с 2017 года. При помощи нейросети оно делает лица старыми, причем довольно правдоподобно: добавляет морщины, окрашивает в седину волосы и в некоторых случаях даже стирает улыбку с фотографий. Вместе с этим флешмоб Face App Challenge переживает вторую молодость, как бы парадоксально это ни звучало. KYKY собрал наиболее забавные кадры – с постаревшими мировыми и беларускими звездами.