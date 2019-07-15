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«Н***й вам тот комментарий?» Пресс-секретарь Минсельхоза отказалась общаться с журналистом

16.07.2019 09:45 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Только вчера интернет сотрясла новость о том, как Сергей Михалок высказался о независимых журналистах. Несколько позже в сети появился аналогичный инфоповод, главный герой которого – уже не музыкант, а пресс-секретарь Минсельхоза: она в той же форме отказалась общаться с журналистом. По информации «Нашей Нивы» рассказываем, что случилось.

Все началось с того, что замминистра сельского хозяйства Игорь Брыло опубликовал в Instagram снимок, где он в майке с надписью «Russia» позирует на борисовском предприятии «Здравушка». Когда фотографию увидели СМИ, Брыло закрыл аккаунт настройками приватности, но корреспондентов «Нашей Нивы» это не остановило. Они захотели выяснить, для чего беларуский чиновник носит футболку другого государства, и обратились за комментарием в Министерство сельского хозяйства. 

На связь вышла пресс-секретарь Минсельхоза Зинаида Берещенко. В первый раз она пообещала лично переговорить с Игорем Брыло, а во время второго звонка повела себя куда менее любезно. Когда журналист уточнил, удалось ли побеседовать с чиновником, Берещенко ответила: 

«Послушайте, это не та тема, которую вы пытаетесь политизировать. Перестаньте вы заниматься этой х***ей, где ей не нужно заниматься». А затем поинтересовалась: «Н***й вам тот комментарий?»

После нескольких тщетных попыток корреспондентов докопаться до истины и услышать хоть что-нибудь конструктивное, пресс-секретарь заключила, что закрывает тему. При этом успев сделать замечание собеседнику из-за некорректности его поведения. К счастью, сотрудник «Нашей Нивы» записал разговор с Берещенко на диктофон: видео на YouTube набрало уже почти десять тысяч просмотров.

Читайте по теме: «Дружок», «иди на**й». Как комментаторы KYKY судились за оскорбления

 
Теги: Новости
 
 
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Только вчера интернет сотрясла новость о том, как Сергей Михалок высказался о независимых журналистах. Несколько позже в сети появился аналогичный инфоповод,...
 
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