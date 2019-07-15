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Турчин заявил, что отношения Беларуси и Швейцарии вышли на качественно новый уровень

16.07.2019 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Турчин заявил, что отношения Беларуси и Швейцарии вышли на качественно новый уровень

Об этом Турчин рассказал в ходе заседания парламентской группы дружбы Беларусь-Швейцария, на котором присутствовала руководитель парламентской делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен.

Как отметил Турчин, страны продолжают активно сотрудничать в разных отраслях экономики, поэтому белорусско-швейцарские отношения вышли на очень высокий уровень. По словам заместителя премьер-министра, большая работа были проделана в области диппредставительства.

"На мой взгляд, у нас хорошие перспективы взаимного сотрудничества, и ряд двусторонних мероприятий мы планируем провести до конца текущего года", - сказал Турчин.

Представитель другой стороны в свою очередь заметила, что многие вопросы еще требуют решения.

 
 
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Об этом Турчин рассказал в ходе заседания парламентской группы дружбы Беларусь-Швейцария, на котором присутствовала руководитель парламентской делегации...
 
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