|
Турчин заявил, что отношения Беларуси и Швейцарии вышли на качественно новый уровень
16.07.2019 11:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Об этом Турчин рассказал в ходе заседания парламентской группы дружбы Беларусь-Швейцария, на котором присутствовала руководитель парламентской делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен.
Как отметил Турчин, страны продолжают активно сотрудничать в разных отраслях экономики, поэтому белорусско-швейцарские отношения вышли на очень высокий уровень. По словам заместителя премьер-министра, большая работа были проделана в области диппредставительства.
"На мой взгляд, у нас хорошие перспективы взаимного сотрудничества, и ряд двусторонних мероприятий мы планируем провести до конца текущего года", - сказал Турчин.
Представитель другой стороны в свою очередь заметила, что многие вопросы еще требуют решения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом Турчин рассказал в ходе заседания парламентской группы дружбы Беларусь-Швейцария, на котором присутствовала руководитель парламентской делегации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)