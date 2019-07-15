Турчин заявил, что отношения Беларуси и Швейцарии вышли на качественно новый уровень

Источник материала: Ежедневник





Об этом Турчин рассказал в ходе заседания парламентской группы дружбы Беларусь-Швейцария, на котором присутствовала руководитель парламентской делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен.

Как отметил Турчин, страны продолжают активно сотрудничать в разных отраслях экономики, поэтому белорусско-швейцарские отношения вышли на очень высокий уровень. По словам заместителя премьер-министра, большая работа были проделана в области диппредставительства.

"На мой взгляд, у нас хорошие перспективы взаимного сотрудничества, и ряд двусторонних мероприятий мы планируем провести до конца текущего года", - сказал Турчин.

Представитель другой стороны в свою очередь заметила, что многие вопросы еще требуют решения.