|
Стало известно, когда в Минске начнут строить Питерский квартал с домами-парусами
Источник материала: Tut.by
Строительство Питерского квартала в Минске начнется в четвертом квартале 2019 года, рассказал агентству «
Новый жилой квартал построят в границах улиц Семашко и Петровщины.
— В августе завершим подготовку проектно-сметной документации по объекту, после она уйдет на экспертизу. Осенью приступим к подготовительному этапу — будет осуществляться вынос инженерных сетей. Все основные работы по строительству начнутся в 2020-м, — сказал Танкевич.
Возводить новый квартал будет УКС «Запад». Здесь будет около 63 тысяч квадратных метров жилья — девять домов. Комплекс будет включать три паркинга, детский сад. Построят и новую дорогу.
Напомним,
На конкурс было представлено по пять проектов с каждой стороны. Свою концепцию, которая победила с большим отрывом, специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17» назвали «Петровские верфи». Красно-коричневые трехсекционные корпуса, которые построят вдоль Семашко, символизируют корабли, а белые двухсекционные — паруса на ветру. Разноэтажных домов-кораблей и домов-парусов будет по четыре. Доминантой среди них станет высотный односекционный дом-маяк. Вместе их объединит пешеходная зона с лесенками и пандусами, мелкими декоративными бассейнами, небольшими кафе и магазинчиками — по образу и подобию петербургской гранитной набережной.
— Считаем, что Петербургский квартал в Минске должен стать материальным и духовным представительством дружественного Петербурга, важнейшей чертой которого является то, что это морской город, — говорили авторы проекта.
Комфортность жилья во всех домах будет примерно одинаковой, за исключением четырех пентхаусов в доме-маяке и восьми двухуровневых квартир с индивидуальными террасами в домах-парусах. На крыше последних предусмотрены также общие палубы-террасы, что делает эти дома несколько более привлекательными по сравнению с другими. Квартиры спроектированы как традиционного типа с изолированной кухней, так и с европланировкой, где кухня объединена с гостиной.
Как сообщалось ранее, закончить стройку планируют к 2021−2022 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он расположится недалеко от станции метро «Петровщина».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)