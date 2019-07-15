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Стало известно, когда в Минске начнут строить Питерский квартал с домами-парусами

16.07.2019 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Строительство Питерского квартала в Минске начнется в четвертом квартале 2019 года, рассказал агентству «Минск-Новости» замглавы администрации Московского района Владимир Танкевич. Вспоминаем, что это за проект.


Фото с сайта minsknews.by

Новый жилой квартал построят в границах улиц Семашко и Петровщины.

— В августе завершим подготовку проектно-сметной документации по объекту, после она уйдет на экспертизу. Осенью приступим к подготовительному этапу — будет осуществляться вынос инженерных сетей. Все основные работы по строительству начнутся в 2020-м, — сказал Танкевич.

Возводить новый квартал будет УКС «Запад». Здесь будет около 63 тысяч квадратных метров жилья — девять домов. Комплекс будет включать три паркинга, детский сад. Построят и новую дорогу.


Фото с сайта minsknews.by

Напомним, построить Санкт-Петербургский квартал в Минске белорусские власти запланировали еще в 2012 году. Предполагалось, что в Питере появится симметричный Белорусский квартал. В 2014 году минские власти подобрали в столице участок — на пересечении улиц Филимонова и Парниковой, где стоят теплицы. За четыре года строительство так и не началось, а в 2016 году стало известно, что строить будут не в центре города, а на улице Петровщина.


Фото с сайта minsknews.by

На конкурс было представлено по пять проектов с каждой стороны. Свою концепцию, которая победила с большим отрывом, специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17» назвали «Петровские верфи». Красно-коричневые трехсекционные корпуса, которые построят вдоль Семашко, символизируют корабли, а белые двухсекционные — паруса на ветру. Разноэтажных домов-кораблей и домов-парусов будет по четыре. Доминантой среди них станет высотный односекционный дом-маяк. Вместе их объединит пешеходная зона с лесенками и пандусами, мелкими декоративными бассейнами, небольшими кафе и магазинчиками — по образу и подобию петербургской гранитной набережной.

— Считаем, что Петербургский квартал в Минске должен стать материальным и духовным представительством дружественного Петербурга, важнейшей чертой которого является то, что это морской город, — говорили авторы проекта.


Фото с сайта minsknews.by

Фото с сайта minsknews.by

Комфортность жилья во всех домах будет примерно одинаковой, за исключением четырех пентхаусов в доме-маяке и восьми двухуровневых квартир с индивидуальными террасами в домах-парусах. На крыше последних предусмотрены также общие палубы-террасы, что делает эти дома несколько более привлекательными по сравнению с другими. Квартиры спроектированы как традиционного типа с изолированной кухней, так и с европланировкой, где кухня объединена с гостиной.

Как сообщалось ранее, закончить стройку планируют к 2021−2022 году.

 
Теги: Минск
 
 
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