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Погиб один из величайших боксеров современности Пернелл Уитакер

16.07.2019 11:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из величайших американских боксеров Пернелл Уитакер погиб под колесами автомобиля в возрасте 55 лет, сообщает TMZ.


Reuters

Водитель, сбивший Пернелла Уитакера, сотрудничает со следствием. Сообщается, что причиной аварии не были алкоголь, наркотики или нарушение скоростного режима.

Скорая оперативно приехала на место происшествия, когда Уитакер был еще жив, но спасти его не удалось.

Пернелл Уитакер по прозвищу «Душистый горошек» был абсолютным чемпионом мира и олимпийским чемпионом, а также входил в топ-10 величайших боксеров современности по версии The Ring.

За день до происшествия он встречался с Флойдом Мейвейзером на совместном мероприятии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R I P champ, one of the best fighters to ever do it. This photo was taken 7/13/19.

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

 
 
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Один из величайших американских боксеров Пернелл Уитакер погиб под колесами автомобиля в возрасте 55 лет, сообщает TMZ.
 
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