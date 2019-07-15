Погиб один из величайших боксеров современности Пернелл Уитакер

Источник материала: Tut.by

Один из величайших американских боксеров Пернелл Уитакер погиб под колесами автомобиля в возрасте 55 лет, сообщает TMZ.



Reuters

Водитель, сбивший Пернелла Уитакера, сотрудничает со следствием. Сообщается, что причиной аварии не были алкоголь, наркотики или нарушение скоростного режима.

Скорая оперативно приехала на место происшествия, когда Уитакер был еще жив, но спасти его не удалось.

Пернелл Уитакер по прозвищу «Душистый горошек» был абсолютным чемпионом мира и олимпийским чемпионом, а также входил в топ-10 величайших боксеров современности по версии The Ring.

За день до происшествия он встречался с Флойдом Мейвейзером на совместном мероприятии.