7 вагонов грузового поезда сошли с рельсов недалеко от Крупок

В составе было 89 вагонов, они следовали по маршруту «Орша-Минск».

Причина происшествия устанавливается. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. Пострадавших нет, ущерб экологии не нанесен.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на БЖД, был изменен график движения некоторых пассажирских поездов. Так, поезд межрегиональных линий бизнес-класса №704 Минск-Витебск, отправлением из Минска в 17.04 следовал измененным маршрутом через Молодечно, Полоцк.