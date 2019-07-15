|
7 вагонов грузового поезда сошли с рельсов недалеко от Крупок
16.07.2019 11:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В составе было 89 вагонов, они следовали по маршруту «Орша-Минск».
Причина происшествия устанавливается. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. Пострадавших нет, ущерб экологии не нанесен.
Как сообщает
«Более подробную информацию об организации движения поездов можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105. Приносим извинения у пассажиров за причиненные неудобства», - сообщили в БЖД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел при следовании грузового поезда №3007 по первому главному пути вчера около 16.00.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)