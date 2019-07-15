ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

7 вагонов грузового поезда сошли с рельсов недалеко от Крупок

16.07.2019 11:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

7 вагонов грузового поезда сошли с рельсов недалеко от Крупок
Фото из открытых источников

В составе было 89 вагонов, они следовали по маршруту «Орша-Минск».

Причина происшествия устанавливается. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. Пострадавших нет, ущерб экологии не нанесен.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на БЖД, был изменен график движения некоторых пассажирских поездов. Так, поезд межрегиональных линий бизнес-класса №704 Минск-Витебск, отправлением из Минска в 17.04 следовал измененным маршрутом через Молодечно, Полоцк.

«Более подробную информацию об организации движения поездов можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105. Приносим извинения у пассажиров за причиненные неудобства», - сообщили в БЖД. 

7 вагонов грузового поезда сошли с рельсов недалеко от Крупок
C 13 июля подорожали некоторые услуги железнодорожных вокзалов в Беларуси
Подробнее

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел при следовании грузового поезда №3007 по первому главному пути вчера около 16.00.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не солить, не чистить. Как готовить молодые кабачки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика