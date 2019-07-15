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Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске отгремели фанфары «Славянского базара». Торжественное закрытие международного форума искусств состоялось 15 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Melovin, певец (Украина):
В 2019 году многое происходило на «Славянском базаре» впервые: китайский цирк и балет на льду, самый романтический флешмоб – поцелуев на Пушкинском мосту, чемпионат по автозвуку.
Пять тысяч иностранных гостей воспользовались уникальной возможностью приехать на фестиваль без визы.
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Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный
Новости Беларуси. В Витебске отгремели фанфары «Славянского базара». Торжественное закрытие международного форума искусств состоялось 15 июля, сообщили в...
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