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Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный

16.07.2019 11:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске отгремели фанфары «Славянского базара». Торжественное закрытие международного форума искусств состоялось 15 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный

Melovin, певец (Украина):
– Скажите, у вас, говорят, горел на «Евровидении» рояль.
– Да.
– А сегодня что горит?
– А сегодня горит сердце. Максимально горит, правда, потому что для меня большая честь выступать на этом фестивале. Я был сегодня впервые здесь, и в этом городе впервые. И я не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный. Его надо изучать, и не одним днем.

Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный

В 2019 году многое происходило на «Славянском базаре» впервые: китайский цирк и балет на льду, самый романтический флешмоб – поцелуев на Пушкинском мосту, чемпионат по автозвуку.

Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный

Пять тысяч иностранных гостей воспользовались уникальной возможностью приехать на фестиваль без визы.

Сосо Павлиашвили на «Славянском базаре»: Праздник музыки. Их очень мало, а нужно, чтобы было 300 раз в год

Люди в материале: Melovin
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске отгремели фанфары «Славянского базара». Торжественное закрытие международного форума искусств состоялось 15 июля, сообщили в...
 
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