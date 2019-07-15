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Сосо Павлиашвили на «Славянском базаре»: Праздник музыки. Их очень мало, а нужно, чтобы было 300 раз в год
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Яркими красками артисты из шести стран вписали свои имена в историю «Славянского базара». Сосо Павлиашвили, Ольга Бузова, Алексеев, Виктория Олешко – на сцену летнего амфитеатра поднялись лучшие артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сосо Павлиашвили, певец (Грузия, Россия):
Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный
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Сосо Павлиашвили на «Славянском базаре»: Праздник музыки. Их очень мало, а нужно, чтобы было 300 раз в год
Новости Беларуси. Яркими красками артисты из шести стран вписали свои имена в историю «Славянского базара». Сосо Павлиашвили, Ольга Бузова, Алексеев, Виктория...
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