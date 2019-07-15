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Сосо Павлиашвили на «Славянском базаре»: Праздник музыки. Их очень мало, а нужно, чтобы было 300 раз в год

16.07.2019 11:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Яркими красками артисты из шести стран вписали свои имена в историю «Славянского базара». Сосо Павлиашвили, Ольга Бузова, Алексеев, Виктория Олешко – на сцену летнего амфитеатра поднялись лучшие артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сосо Павлиашвили на «Славянском базаре»: Праздник музыки. Их очень мало, а нужно, чтобы было 300 раз в год

Сосо Павлиашвили, певец (Грузия, Россия):
Праздник музыки. Их очень мало на самом деле. Может быть, два раза, три раза в год, а нужно, чтобы было 100 раз, 300 раз, 500 раз – в день несколько раз. Потому что музыка объединяет людей, а это самое главное.

Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный

Люди в материале: Сосо Павлиашвили
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Яркими красками артисты из шести стран вписали свои имена в историю «Славянского базара». Сосо Павлиашвили, Ольга Бузова, Алексеев, Виктория...
 
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