|
Лунное затмение в Беларуси. Когда смотреть?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь с 16 на 17 июля жители Беларуси смогут насладиться частным лунным затмением. Правда, не единолично, затмение также будет видно в Африке, Австралии, Индонезии, России и Южной Америке.
Как
Хронология частного лунного затмения в Беларуси выглядит так:
21:25 – восход Луны;
21:34 – заход Солнца;
21:44 – начало полутеневого затмения Луны (полутеневая фаза затмения);
23:04 – начало частного лунного затмения (Луна начнет входить в тень Земли);
00:31 – момент наибольшей фазы частного лунного затмения (Луна будет наиболее близко находиться к центру земной тени);
02:00 – завершение частного затмения (Луна полностью выйдет из земной тени);
03:18 – окончание полутеневого лунного затмения. Затмение завершено.
Кстати, в прошлом году минчанин снял на видео, как МКС пролетела на фоне Луны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В ночь с 16 на 17 июля жители Беларуси смогут насладиться частным лунным затмением. Правда, не единолично, затмение также будет видно в Африке,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)