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Лунное затмение в Беларуси. Когда смотреть?

16.07.2019 11:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь с 16 на 17 июля жители Беларуси смогут насладиться частным лунным затмением. Правда, не единолично, затмение также будет видно в Африке, Австралии, Индонезии, России и Южной Америке.

Как сообщает портал Astrobel.ru, всего данная астрономическая ситуация будет продолжаться 5 часов 34 минуты. Когда затмение достигнет своего максимума, Луна будет покрыта тенью Земли на 65%. Остальная часть небесного тела будет освещена Солнцем.

Лунное затмение в Беларуси. Когда смотреть?
Фото: astrobel.ru

Хронология частного лунного затмения в Беларуси выглядит так:

21:25 – восход Луны;

21:34 – заход Солнца;

21:44 – начало полутеневого затмения Луны (полутеневая фаза затмения);

23:04 – начало частного лунного затмения (Луна начнет входить в тень Земли);

00:31 – момент наибольшей фазы частного лунного затмения (Луна будет наиболее близко находиться к центру земной тени);

02:00 – завершение частного затмения (Луна полностью выйдет из земной тени);

03:18 – окончание полутеневого лунного затмения. Затмение завершено.

Кстати, в прошлом году минчанин снял на видео, как МКС пролетела на фоне Луны.

Для этого ему понадобилось проснуться рано утром – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. В ночь с 16 на 17 июля жители Беларуси смогут насладиться частным лунным затмением. Правда, не единолично, затмение также будет видно в Африке,...
 
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