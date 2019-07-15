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Volkswagen начал выпуск новой механической коробки передач. Первым ее получит обновленный Passat
Источник материала: Tut.by
Немецкий автогигант, в конце минувшего года отметивший
Новая 6-ступенчатая «механика» постепенно вытеснит нынешние коробки MQ250 и MQ350, которые по-прежнему широко используются на моделях концерна для европейского рынка. У новой коробки — подшипники с пониженным коэффициентом трения, силовой диапазон 7,89 (то есть отношение наибольшего передаточного числа к наименьшему), входной порог крутящего момента до 340 Нм и модернизированная система смазки, благодаря которой объем используемого трансмиссионного масла уменьшился до 1,5 л. Разработчики также говорят о пониженной шумности агрегата.
Производство MQ281 освоено на двух производственных площадках Volkswagen Group — в окрестностях Барселоны на мощностях Seat Components и Кордове (Аргентина). Ежегодно планируется выпускать до 450 тысяч экземпляров коробок передач этого типа. Новую «механику» уже начали устанавливать на обновленный
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Volkswagen сообщил о начале производства новой коробки передач MQ281, предназначенной для установки на модели с поперечно расположенным силовым агрегатом.
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