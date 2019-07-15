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Первая в Беларуси улица стрит-фуда открылась в Молодечно

16.07.2019 11:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Молодечно открылась "Улица стрит-фуда". Это первый в стране проект, который на одной улице объединяет 12 ресторанов, а также креативное пространство для выставок, лекций и уличных выступлений. К открытию улицу расписали граффити художники из разных стран мира, и теперь количество рисунков здесь не меньше, чем на минской Октябрьской.

Первая в Беларуси улица стрит-фуда открылась в Молодечно
Первым ивентом на “Улице стрит-фуда” стал гастрофестиваль, в котором приняли участие 7 ресторанов с азиатской, белорусской, мексиканской кухнями. В летний сезон организаторы обещают проводить на улице лекции, выставки и выступления уличных музыкантов.

Ещё в 2017-м Молодечно стал негласной столицей стрит-фуда. Фудхантеры из Минска прознали про латиноамериканские бургеры из местной закусочной “Сабросо” и прославили их на всю Беларусь. Создатели проекта, в свою очередь, искали место, где могли бы создать креативное пространство в городе: для концертов, проведения праздников и других городских активностей. Карты сошлись, и этим местом решено было сделать улицу Франциска Скорины. Так и появилась “Улица стрит-фуда”.

Первая в Беларуси улица стрит-фуда открылась в Молодечно
Идея проекта впервые была представлена в 2018 году на конкурсе социальных проектов Social Weekend, где организаторы получили финансовую поддержку в Br10 тыс. от velcom | A1. Полученные средства помогли сделать улицу комфортной для отдыха.

"Мы рады поддержать яркий региональный проект, который объединил представителей разных городских сообществ. В мире заметен тренд на развитие малых городов, столицы перестают быть единственным центром притяжения. Многие жители Молодечно прониклись проектом, стали волонтерами и помогали с реализацией идеи. Мы надеемся, что пример "Улицы стрит-фуда" вдохновит на реализацию подобных инициатив местные сообщества из других городов Беларуси", - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom | A1 Николай Бределев.

Первая в Беларуси улица стрит-фуда открылась в Молодечно
За визуальное оформление проекта отвечали уличные художники из разных стран: так на улице появились 48 граффити от мастеров из Италии, Люксембурга, Азербайджана, России и Беларуси. Проект также получил еще один узнаваемый символ: им стал любимец горожан кот Франциско, в честь которого даже думают переименовать улицу.

Первая в Беларуси улица стрит-фуда открылась в Молодечно
"Подготовка проекта заняла у нас чуть меньше года. За это время мы добились того, чтобы часть улицы стала пешеходной, вместе с командой и с помощью волонтеров установили уличную мебель, занялись озеленением и освещением, появилось место и для музыкантов — рассказала Анна Холод, организатор улицы стрит-фуда. — Нам важно было создать полноценное городское арт-пространство, где смогут проходить лекции, выставки и концерты, доступные для всех, где люди смогут весело и интересно проводить время".

Из Минска до улицы стрит-фуда в Молодечно можно добраться несколькими способами:

На электричке с центрального ж/д Вокзала за 1 час 45 минут ~ Br4-5. На маршрутке с д/с Дружная за 1 час 20 минут ~ Br3,5-4,5.

Или на автомобиле при помощи навигатора.

Адрес: г. Молодечно ул. Ф.Скорины, 14 (ориентир -  мини-рынок ТС "Спадар").

 
Теги: Минск
 
 
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В Молодечно открылась "Улица стрит-фуда". Это первый в стране проект, который на одной улице объединяет 12 ресторанов, а также креативное пространство для выставок,...
 
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