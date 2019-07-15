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Первая в Беларуси улица стрит-фуда открылась в Молодечно
Источник материала: Интерфакс
В Молодечно открылась "Улица стрит-фуда". Это первый в стране проект, который на одной улице объединяет 12 ресторанов, а также креативное пространство для выставок, лекций и уличных выступлений. К открытию улицу расписали граффити художники из разных стран мира, и теперь количество рисунков здесь не меньше, чем на минской Октябрьской.
Ещё в 2017-м Молодечно стал негласной столицей стрит-фуда. Фудхантеры из Минска прознали про латиноамериканские бургеры из местной закусочной “Сабросо” и прославили их на всю Беларусь. Создатели проекта, в свою очередь, искали место, где могли бы создать креативное пространство в городе: для концертов, проведения праздников и других городских активностей. Карты сошлись, и этим местом решено было сделать улицу Франциска Скорины. Так и появилась “Улица стрит-фуда”.
"Мы рады поддержать яркий региональный проект, который объединил представителей разных городских сообществ. В мире заметен тренд на развитие малых городов, столицы перестают быть единственным центром притяжения. Многие жители Молодечно прониклись проектом, стали волонтерами и помогали с реализацией идеи. Мы надеемся, что пример "Улицы стрит-фуда" вдохновит на реализацию подобных инициатив местные сообщества из других городов Беларуси", - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom | A1 Николай Бределев.
Из Минска до улицы стрит-фуда в Молодечно можно добраться несколькими способами:
На электричке с центрального ж/д Вокзала за 1 час 45 минут ~ Br4-5. На маршрутке с д/с Дружная за 1 час 20 минут ~ Br3,5-4,5.
Или на автомобиле при помощи навигатора.
Адрес: г. Молодечно ул. Ф.Скорины, 14 (ориентир - мини-рынок ТС "Спадар").
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В Молодечно открылась "Улица стрит-фуда". Это первый в стране проект, который на одной улице объединяет 12 ресторанов, а также креативное пространство для выставок,...
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