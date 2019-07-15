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Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края Олега Кожемяко

16.07.2019 10:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края России Олега Кожемяко.

"Александр Лукашенко поблагодарил Олега Кожемяко за доверительный и конструктивный характер взаимодействия с Беларусью и особо отметил его заслуги в развитии экономических связей, значительный личный вклад в укрепление традиций дружбы и сотрудничества Беларуси и России", - сказано в сообщении госагентства БелТА.

Награждение состоялось в торжественной обстановке во Дворце Независимости. Президент лично вручил руководителю российского региона эту высокую награду, отмечается в сообщении.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края России Олега Кожемяко.
 
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