Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края Олега Кожемяко

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края России Олега Кожемяко.

"Александр Лукашенко поблагодарил Олега Кожемяко за доверительный и конструктивный характер взаимодействия с Беларусью и особо отметил его заслуги в развитии экономических связей, значительный личный вклад в укрепление традиций дружбы и сотрудничества Беларуси и России", - сказано в сообщении госагентства БелТА .

Награждение состоялось в торжественной обстановке во Дворце Независимости. Президент лично вручил руководителю российского региона эту высокую награду, отмечается в сообщении.