Источник материала: Интерфакс

Массовая уборка зерновых началась в Беларуси, свидетельствуют оперативные данные министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Согласно информации Минсельхозпрода, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) на 16 июля убраны на 128,4 тыс. га (5,9% к уборочной площади), намолочено 398,7 тыс. тонн зерна при средней урожайности 31,1 ц/га (на 4,3 ц/га выше, чем на ту же дату прошлого года).

К работам приступили все регионы. В том числе в Брестской области убрано 15,3% площадей, в Гомельской области - 12,8%, Гродненской - 4,1%, Минской - 2,8%, Могилевской - 2%, в Витебской - 0,2%.

Самая высокая урожайность на данный момент отмечена в Гродненской области – 39,4 ц/га.

Как сообщалось, уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в текущем году в сельхозорганизациях Беларуси составляет 2,2 млн га.

Предварительно валовой сбор зерна в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Беларуси ( в первоначальном весе с учетом кукурузы) в 2019 году прогнозируется на уровне 8,35 млн тонн.

По данным Белстата, урожай зерна в Беларуси в 2018 году (во всех категориях хозяйств в весе после доработки) составил 6,151 млн тонн. Из-за сложных погодных условий недобор зерна к уровню 2017 года составил более 1,8 млн тонн.

Ранее в Минсельхозпроде констатировали, что в текущем году также сложились неблагоприятные условия для формирования урожая (засуха, а затем шквалистые ливни в ряде регионов), однако отмечали, что "на местах предпринимаются все меры для того, чтобы минимизировать потери".