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Президенты Беларуси и России смогут сблизить подходы к интеграции – Макей

16.07.2019 10:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина 17-18 июля позволят сблизить позиции сторон в процессе интеграции в рамках Союзного государства, считает министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Существуют по отдельным вопросам некоторые различные оценки. В ходе встречи, возможно, будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс интеграции", - сказал во вторник Макей, которого цитирует агентство БелТА.

"Завтра-послезавтра будет встреча. Думаю, что она будет содержательная, потому что группа (рабочая белорусско-российская группа по интеграции - ИФ) провела определенную работу. Важно будет обсудить те договоренности, которые достигнуты", - отметил министр.

Как сообщалось, Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу и посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. В Санкт-Петербурге 18 июля главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Беларуси.

Ранее также сообщалось, что по оценке премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, в рамках созданной в декабре прошлого года рабочей группы по интеграции эксперты смогли согласовать более 90% вопросов по дорожной карте реализации норм Союзного договора от 1999 года.

 
 
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Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина 17-18 июля позволят сблизить позиции сторон в процессе интеграции в рамках...
 
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