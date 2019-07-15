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Киев обеспокоен вмешательством Будапешта во внутренние дела Украины перед выборами в Раду

16.07.2019 10:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Врио министра иностранных дел Украины Егор Божок (глава МИД Павел Климкин находится в отпуске - ИФ) на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины в контексте предстоящих выборов в Верховную Раду.

Как сообщила в понедельник пресс-служба МИД, обеспокоенность украинской стороны вызывают недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Василием Брензовичем в Будапеште, ряд визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии и публичных заявлений агитационного характера со стороны венгерских чиновников в поддержку этого и других кандидатов на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Кроме того, сообщается, что в МИД Украины с удивлением узнали, что вопреки рекомендации украинской стороны, 15 июля в Закарпатскую область, пользуясь дипломатическим паспортом, с неофициальным визитом прибыл глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуяш для участия в публичном мероприятии в Ужгородском районе.

"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины. (...) венгерской власти настойчиво рекомендуется до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок на Закарпатье и других мероприятий, которые могут расцениваться как агитация", - подчеркнули в МИД Украины.

Парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.

 

 
 
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Врио министра иностранных дел Украины Егор Божок (глава МИД Павел Климкин находится в отпуске - ИФ) на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил...
 
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