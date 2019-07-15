Минздрав хочет снизить цены на лекарства и просит присылать фото чеков на медикаменты, купленные за рубежом

Источник материала: Интерфакс

Министерство здравоохранения проводит работы по возможному снижению стоимости некоторых лекарственных средств, сообщили представители ведомства.

В частности, специалисты Минздрава проводят анализ стоимости лекарственных средств. В том числе - приобретаемых белорусами за рубежом.

Тех, кто покупает лекарства в других странах, предлагают принять участие в исследовании, прислав в комментарии к посту министерства в Facebook фото упаковки или чека, с указанием страны, города и т.п., медикаментов, цена которых отличается от стоимости аналогичных в Беларуси.

В течение первого дня под Facebook-публикацией Минздрава уже было оставлено более 200 комментариев.