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Минздрав хочет снизить цены на лекарства и просит присылать фото чеков на медикаменты, купленные за рубежом

16.07.2019 10:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство здравоохранения проводит работы по возможному снижению стоимости некоторых лекарственных средств, сообщили представители ведомства.

В частности, специалисты Минздрава проводят анализ стоимости лекарственных средств. В том числе - приобретаемых белорусами за рубежом.

Тех, кто покупает лекарства в других странах, предлагают принять участие в исследовании, прислав в комментарии к посту министерства в Facebook фото упаковки или чека, с указанием страны, города и т.п., медикаментов, цена которых отличается от стоимости аналогичных в Беларуси.

В течение первого дня под Facebook-публикацией Минздрава уже было оставлено более 200 комментариев.

 
 
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Министерство здравоохранения проводит работы по возможному снижению стоимости некоторых лекарственных средств, сообщили представители ведомства. В частности,...
 
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