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Минздрав хочет снизить цены на лекарства и просит присылать фото чеков на медикаменты, купленные за рубежом
Источник материала: Интерфакс
Министерство здравоохранения проводит работы по возможному снижению стоимости некоторых лекарственных средств, сообщили представители ведомства.
В частности, специалисты Минздрава проводят анализ стоимости лекарственных средств. В том числе - приобретаемых белорусами за рубежом.
Тех, кто покупает лекарства в других странах, предлагают принять участие в исследовании, прислав в комментарии к
В течение первого дня под Facebook-публикацией Минздрава уже было оставлено более 200 комментариев.
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Минздрав хочет снизить цены на лекарства и просит присылать фото чеков на медикаменты, купленные за рубежом
Министерство здравоохранения проводит работы по возможному снижению стоимости некоторых лекарственных средств, сообщили представители ведомства. В частности,...
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