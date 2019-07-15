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Людям, родившимся раньше срока, сложнее строить романтические отношения - исследование

16.07.2019 10:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Исследование ученых Университета Уорика показало, что людям, рожденным недоношенными (на сроке беременности менее 37 недель) сложнее строить романтические (на 28%), также они реже становятся родителями (на 22%), чем те, кто появился на свет "в срок".

Кроме того был рассмотрен вопрос сексуальных отношений людей, которые родились раньше срока. Было выяснено, что у них в 2,3 раза меньше шансов найти партнера.

Более того, выяснено, что те, кто родился очень рано (<32 недели беременности) или даже крайне рано (<28 недель беременности) имеют больше проблем с социализацией, чем те, кто появился в более поздний срок.

Также исследование показало, что если все-таки недоношенные люди вступали в отношения, то они были такими же хорошими, как и у доношенных.

"Ранее уже было установлено, что у недоношенных детей наблюдается более низкий уровень социальных взаимоотношений, что затрудняет для них поиск партнера, а уже доказано, что отношения с партнером улучшают здоровье", - заявила ведущий автор исследования, психолог из Уорикского университета Марина Гулар де Мендонса,

По мнению авторов исследования, детей, родившихся недоношенными, следует активнее пытаться социализировать в раннем возрасте. 

В исследовании приняли участие почти 4,5 миллиона человек разного возраста из 12 стран.

 
 
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Исследование ученых Университета Уорика показало, что людям, рожденным недоношенными (на сроке беременности менее 37 недель) сложнее строить романтические (на 28%),...
 
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