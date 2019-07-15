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Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации

16.07.2019 09:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Воздушное пространство Пакистана после нескольких месяцев ограничений вновь открыто для рейсов гражданской авиации, сообщает местное авиационное управление.

"С немедленным вступлением в силу воздушное пространство Пакистана открыто для всех видов гражданского движения по опубликованным маршрутам ОВД (службы воздушного движения)", - говорится в так называемом уведомлении для летчиков (NOTAMS), опубликованном во вторник на сайте управления гражданской авиации Пакистана.

В феврале авиационные власти Индии и Пакистана объявили о закрытии неба над приграничными областями из-за обострения конфликта между двумя странами. Пакистан также приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада и Сиалкота. В свою очередь, власти Индии закрыли воздушное пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

Это стало неожиданностью для перевозчиков и потребовало от них резко менять маршруты полетов.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 26 февраля группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории. 27 февраля пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, чью территориальную принадлежность оспаривают Дели и Исламабад. Власти обеих стран сообщили о сбитых самолетах противника.

 
 
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Воздушное пространство Пакистана после нескольких месяцев ограничений вновь открыто для рейсов гражданской авиации, сообщает местное авиационное управление.
 
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