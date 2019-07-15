Ученые рассказали, как защититься от деменции (даже тем, у кого высокая предрасположенность)

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Отсутствие вредных привычек, правильное питание и спорт работают даже в случае высокой генетической предрасположенности к возрастному угасанию интеллекта, пишет « Здоровье Mail.Ru ».



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Результаты исследования, проведенного специалистами из Школы медицины Эксетерского университета (Великобритания) и их коллегами из нескольких других научных и клинических центров мира, были опубликованы в журнале JAMA и представлены на проходящей в Лос-Анджелесе международной конференции Ассоциации по изучению болезни Альцгеймера.

Ученые провели анализ данных о более чем 196 тысячах людей европейского происхождения в возрасте старше 60 лет. На старте исследования ни у кого из них не было отмечено когнитивных нарушений или деменции. Наблюдения за этими людьми велись на протяжении примерно восьми лет. За это время у более чем 1,7 тысяч человек была диагностирована деменция.

Исследователи сгруппировали участников по степени генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера и деменции, а также по степени приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ). При этом они основывались на предоставленной самими участниками информации о питании, физической активности, курении, потреблении алкоголя. Самыми большими приверженцами ЗОЖ были признаны те участники, которые не курили, умеренно употребляли алкоголь, регулярно занимались спортом и правильно питались.

Так, среди людей с самой высокой степенью генетической предрасположенности к деменции, строгая приверженность к ЗОЖ снижает этот риск на 32% по сравнению с теми, кто курит, пьет, неправильно питается и не занимается спортом. У людей с высоким генетическим риском деменции и нездоровым образом жизни шансы на то, что болезнь все-таки проявит себя, почти втрое выше, чем у людей с низким генетическим риском и правильным образом жизни.

«Полученные нами результаты очень важны, так как выбивают почву из-под ног сторонников фаталистического взгляда на деменцию. Некоторые люди уверены, что у них неизбежно разовьется деменция из-за их плохой генетики. Однако похоже на то, что вы можете существенно повлиять на развитие событий, просто ведя здоровый образ жизни», — отметил один из авторов исследования Дэвид Ллуэллин (David Llewellyn).