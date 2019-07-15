«У нас все субкультурненько». В центре Минска открылось новое пространство на месте забытого моста

Источник материала: Tut.by

За торговым центром «Немига, 3» на месте закрытой пешеходной галереи открылось новое пространство для тусовок The Wall с баром, магазинами и вечеринками. Мы пообщались с учредителями и узнали, сколько они вложили в новое пространство и кого сюда будут пускать.



Маша — девушка хостесс, которая встречает посетителей

24-летний Игорь Мелешко и 25-летний Влад Иванов 21 июня в тестовом режиме открыли пространство The Wall на месте забытой пешеходной галереи на Немиге, которая соединяет Верхний и Нижний город. Долгое время галерея пустовала и ей подыскивали нового собственника. А парни как раз хотели заняться чем-то новым. Влад пришел из сферы общепита, называет себя маркетологом, Игорь — начальник охраны в «Хулигане», предприниматель.

Собеседники рассказывают, что пешеходную галерею они арендовали изначально для других целей.

— Мы набросали идеи, составили план, пришли к тому, чтобы открыть сеть пунктов выдачи заказов, которые обслуживают различные интернет-магазины. В пешеходной галерее мы открыли административное помещение и первое время даже не рассматривали перспективу чего-то более масштабного относительно наших потребностей.





— Спустя 10 дней мы поднялись наверх, чтобы посмотреть, что там происходит. Все было запечатано, со всех стороны были заварены двери, висели замки, — рассказывает соучредитель пространства The Wall Влад Иванов.

Парни говорят, как только увидели галерею, сразу решили, что место нужно открыть для мероприятий — за 11 дней сделали ремонт, освещение, оборудовали бар.

Суммарно в запуск нового пространства The Wall Игорь и Влад вложили около 10 тысяч долларов.

— Я думаю, до сентября мы выйдем в плюс, — говорит Игорь.

Татуированные хостесс и фейсконтроль



Хостесс Таня танцует на фоне картины Сергея Савича

Пешеходная галерея работает со среды по воскресенье с 17 часов. Длина террасы 126 метров, одновременно там могут находиться около 350 человек. Пространство многофункциональное — кроме небольшого бара с закусками тут играют диджеи, владельцы планируют проводить здесь stand up, лекции, выставки картин художников и фотографов. Например, сейчас в пространстве выставляется Алена Ходор. Правда, среди гостей видеть в новом пространстве готовы не всех.

После 23 часов на входе The Wall будет работать фейсконтроль.

— У нас все субкультурненько. Для бешеной тусовки нужна агрессивная реклама и неминуемо придет не та публика, которую мы хотели бы видеть — это смажет атмосферу, — говорит Игорь.





Парни рассказывают:

— Мы хотели бы, чтобы у нас сформировалась целевая аудитория, которая будет состоять из повзрослевшей публики, людей со сформированными взглядами, вкусами. Это могут быть дизайнеры, фотографы, диджеи. По воскресеньем мы делаем stuff party. Мы не позиционируем себя как тусовочное место для рейва. Мы всего по чуть-чуть без всяких излишков.

Влад объясняет, что из-за специфики пространства (оно расположено буквой «Г») на The Wall в одной части можно тусоваться, а в другой — уединиться и выпить кофе.

















Собеседники объясняют, персонал для пространства набирали не с улицы — все также выделяются внешне.

— Например, наша девушка бартендер работает в андеграундном тату-салоне. Ее помощник — бывший продавец из магазина экстремальной одежды, он тоже весь в татуировках. Когда люди приходят к нам, они сначала встречают девушек хостесс — Машу и Таню, которые занимаются спортом, они с яркими волосами и в татуировках. Так сформировалась наша команда в виде подобных людей.





Дополняют концепцию переходной галереи тату-салон и магазин брендовой одежды на первом этаже.

— В магазине будут уличные бренды, которые сейчас носит молодежь — Carhartt, Stussy. Публика этого магазина и тату-салона схожая по интересам, поэтому у нас взаимовыгодный бизнес.

«Иностранцы говорили: «It's a not a Minsk»

Меню в заведении барное — напитки и закуски, никаких гастрономических изысков. Средний чек — 10−18 рублей. Иногда вход будет платным — на DJ-сеты.

Парни говорят, что иностранцы, которые побывали у них во время Европейских игр, высоко оценили место.

— Люди приходили из Германии, из Чехии, из Словении. Они говорили: «It's a not a Minsk», они не рассчитывали у нас такое увидеть, — рассказывает Влад.





Учредители нового пространства во время тестовой работы прислушивались к советам столичных рестораторов и арт-директоров других заведений: Макса Старцева (бар «Хулиган»), Алексея Садового (ресторан «Пена дней»), Глеба Ковалева (бар Karma Room), Никиты Шатра (винный бар SVOBODY.4).

Парни говорят, что будут продолжать работать над пространством, в планах — приглашать диджеев из-за рубежа, сотрудничать с другими барами. К зиме помещение остеклят, изменят график работы (заведение будет работать до 21−22 часов), адаптируют место под погоду и запустят рождественские ярмарки от бизнеса из той же субкультурной тусовки.

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