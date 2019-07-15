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На трассе М3 фура выехала на встречку и протаранила Wartburg: водитель легковушки погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Витебской области. Об этом
Авария произошла 15 июля, около 20.00, на 180-м километре трассы М3 Минск — Витебск. Здесь 68-летний водитель фуры DAF (гражданин Литвы) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Wartburg.
В результате ДТП 78-летний водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был.
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Авария произошла 15 июля, около 20.00, на 180-м километре трассы.
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