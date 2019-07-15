На трассе М3 фура выехала на встречку и протаранила Wartburg: водитель легковушки погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Витебской области. Об этом сообщили в УГАИ МВД.





Авария произошла 15 июля, около 20.00, на 180-м километре трассы М3 Минск — Витебск. Здесь 68-летний водитель фуры DAF (гражданин Литвы) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Wartburg.

В результате ДТП 78-летний водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был.