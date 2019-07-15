Геннадий Хазанов: «Завтра будет лучше, чем вчера!»

Источник материала: Аргументы и факты

Футбол помогает взбодриться

Ольга Шаблинская, «АиФ.Здоровье»: – Геннадий Викторович, часто те, кому за 50, начинают больше сидеть дома, меньше выходить в свет. А что делаете вы, чтобы не стареть душой?

Геннадий Хазанов: – Знаете, в песне Александры Николаевны Пахмутовой есть слова: «Завтра будет лучше, чем вчера». Не надо спрашивать, почему будет лучше, – надо просто жить с этим ощущением и не требовать доказательств этому. Я думаю, это путь к успеху. То есть главная заповедь, мне кажется, должна звучать так: завтра будет лучше, чем вчера. Почему? Потому что должно быть лучше. Почему должно быть лучше – я не знаю, не мучайте меня, у меня нет ответа на эти вопросы – но должно быть, и всё.

– А всё-таки, кроме этой заповеди, чем вы себя подбадриваете? Например, море, спорт, отличный фильм, любимая книга…

– Я очень люблю футбол. Причём, чест­но признаюсь, больше люблю английскую лигу, чем российскую. Получаю огромное удовольствие от серьёзных футбольных битв. Это всегда непредсказуемо, всегда очень интересно, азартно. Вот ведь драматургия! Никогда не знаешь, чем закончится. Я давний футбольный болельщик. Но когда смотрю матч, никогда не кричу. Наблюдаю за игрой молча, всё переживаю внутри. Если любимая команда проигрывает, расстраиваюсь, конечно.

– А сами когда-нибудь занимались футболом?

– Когда был мальчишкой. Все мы в то время играли в футбол. А что касается любимых книг, в последнее время ни на чём глаз не остановился. А раньше я очень любил историческую литературу, потому что благодаря ей меня многие вещи перестали пугать – я понял, что всё в нашей стране движется закономерно.

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Жизнь продолжается!

– Всем известно выражение «В здоровом теле – здоровый дух». Вы согласны с тем, что для ясной головы нужно поддерживать физическую форму с помощью доступных всем методов – зарядки, пробежки?

– Да надо бы всё это делать, правильно вы говорите. Только я ничего не делаю. А так – да, согласен. (Улыбается.)

– Так что же вам мешает?

– Лень! Больше ничего. Лень всё это делать.

– А в чём же тогда секрет вашей моложавости?

– Откуда у меня это, даже трудно сказать! Наверное, гены.

– Психологи говорят, что на здоровье отражается всё то, что мы воспринимаем глазами, ушами. Сегодня многие люди жалуются, что после просмотра телевизора трудно уснуть – настолько там много негатива.

– Я почти не смотрю телевизор. Пользуюсь Интернетом, новости узнаю только оттуда. Потому что Интернет отвечает на мои вопросы в тот момент, когда мне нужно это знать. А телевидение – это определённое расписание, часто мы просто совпадаем по времени, к тому же нередко создателям телепередач не хватает художественного вкуса. Уровень культуры у нас резко снизился. Не хочется впадать в старческое ворчание, но действительно это так. Это не только моё мнение, об этом говорят все вокруг.

– А что в вас вселяет оптимизм сейчас?

– Сама жизнь! Жизнь продолжается, радует, что люди творят, снимают фильмы, ставят спектакли. Кому-то они могут нравиться, кому-то нет, но приходят новые люди – это замечательно, это значит, процесс не останавливается. И в этом есть то, что называется гимном жизни.

– Что ещё вселяет оптимизм?

– Что третье тысячелетие набирает скорость! Я даже не могу сказать, что конкретно меня в этом радует. Но для меня это удивительно – мы уже в ХХI веке, не успели даже оглянуться! Так что жизнь идёт своим чередом.

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Любовь – это компромисс

– Как вы считаете, а наличие любимого человека способ­ствует оптимизму?

– Конечно. Это очень непросто, но, конечно, это так.

– Непросто найти любимого человека? Или непросто прожить с ним всю жизнь?

– И найти, и прожить. Прожить – это значит найти. Мне очень повезло, я почти 50 лет женат на прекрасной женщине. Чтобы построить семью, нужно уметь идти на компромисс. Необходимо умение и желание поставить себя на место другого человека, это и есть первая заповедь успеха в браке. Компромиссы – это един­ственный путь, нельзя никого ломать.

– В нашем прошлом интервью вы сказали, что вас невероятно радует своими успехами дочка, режиссёр Алиса Хазанова. Причём вы строгий критик, но то, что она делает, вызывает у вас уважение.

– Да. Она стала председателем жюри короткометражных фильмов на Москов­ском кинофестивале, просто уже доросла до того, чтобы стать судьёй. Вообще мне нравится, как она работает. Мне нравится, как она существует в кадре, на сцене, – очень интересно за ней наблюдать.

– Вы ей никогда не помогали, не советовали?

– Нет, она всё сама. В этом смысле она молодец.