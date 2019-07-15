Геннадий Хазанов: «Завтра будет лучше, чем вчера!»

Футбол помогает взбодриться
Ольга Шаблинская, «АиФ.Здоровье»: – Геннадий Викторович, часто те, кому за 50, начинают больше сидеть дома, меньше выходить в свет. А что делаете вы, чтобы не стареть душой?
Геннадий Хазанов: – Знаете, в песне Александры Николаевны Пахмутовой есть слова: «Завтра будет лучше, чем вчера». Не надо спрашивать, почему будет лучше, – надо просто жить с этим ощущением и не требовать доказательств этому. Я думаю, это путь к успеху. То есть главная заповедь, мне кажется, должна звучать так: завтра будет лучше, чем вчера. Почему? Потому что должно быть лучше. Почему должно быть лучше – я не знаю, не мучайте меня, у меня нет ответа на эти вопросы – но должно быть, и всё.
– А всё-таки, кроме этой заповеди, чем вы себя подбадриваете? Например, море, спорт, отличный фильм, любимая книга…
– Я очень люблю футбол. Причём, честно признаюсь, больше люблю английскую лигу, чем российскую. Получаю огромное удовольствие от серьёзных футбольных битв. Это всегда непредсказуемо, всегда очень интересно, азартно. Вот ведь драматургия! Никогда не знаешь, чем закончится. Я давний футбольный болельщик. Но когда смотрю матч, никогда не кричу. Наблюдаю за игрой молча, всё переживаю внутри. Если любимая команда проигрывает, расстраиваюсь, конечно.
– А сами когда-нибудь занимались футболом?
– Когда был мальчишкой. Все мы в то время играли в футбол. А что касается любимых книг, в последнее время ни на чём глаз не остановился. А раньше я очень любил историческую литературу, потому что благодаря ей меня многие вещи перестали пугать – я понял, что всё в нашей стране движется закономерно.
Жизнь продолжается!
– Всем известно выражение «В здоровом теле – здоровый дух». Вы согласны с тем, что для ясной головы нужно поддерживать физическую форму с помощью доступных всем методов – зарядки, пробежки?
– Да надо бы всё это делать, правильно вы говорите. Только я ничего не делаю. А так – да, согласен. (Улыбается.)
– Так что же вам мешает?
– Лень! Больше ничего. Лень всё это делать.
– А в чём же тогда секрет вашей моложавости?
– Откуда у меня это, даже трудно сказать! Наверное, гены.
– Психологи говорят, что на здоровье отражается всё то, что мы воспринимаем глазами, ушами. Сегодня многие люди жалуются, что после просмотра телевизора трудно уснуть – настолько там много негатива.
– Я почти не смотрю телевизор. Пользуюсь Интернетом, новости узнаю только оттуда. Потому что Интернет отвечает на мои вопросы в тот момент, когда мне нужно это знать. А телевидение – это определённое расписание, часто мы просто совпадаем по времени, к тому же нередко создателям телепередач не хватает художественного вкуса. Уровень культуры у нас резко снизился. Не хочется впадать в старческое ворчание, но действительно это так. Это не только моё мнение, об этом говорят все вокруг.
– А что в вас вселяет оптимизм сейчас?
– Сама жизнь! Жизнь продолжается, радует, что люди творят, снимают фильмы, ставят спектакли. Кому-то они могут нравиться, кому-то нет, но приходят новые люди – это замечательно, это значит, процесс не останавливается. И в этом есть то, что называется гимном жизни.
– Что ещё вселяет оптимизм?
– Что третье тысячелетие набирает скорость! Я даже не могу сказать, что конкретно меня в этом радует. Но для меня это удивительно – мы уже в ХХI веке, не успели даже оглянуться! Так что жизнь идёт своим чередом.
Любовь – это компромисс
– Как вы считаете, а наличие любимого человека способствует оптимизму?
– Конечно. Это очень непросто, но, конечно, это так.
– Непросто найти любимого человека? Или непросто прожить с ним всю жизнь?
– И найти, и прожить. Прожить – это значит найти. Мне очень повезло, я почти 50 лет женат на прекрасной женщине. Чтобы построить семью, нужно уметь идти на компромисс. Необходимо умение и желание поставить себя на место другого человека, это и есть первая заповедь успеха в браке. Компромиссы – это единственный путь, нельзя никого ломать.
– В нашем прошлом интервью вы сказали, что вас невероятно радует своими успехами дочка, режиссёр Алиса Хазанова. Причём вы строгий критик, но то, что она делает, вызывает у вас уважение.
– Да. Она стала председателем жюри короткометражных фильмов на Московском кинофестивале, просто уже доросла до того, чтобы стать судьёй. Вообще мне нравится, как она работает. Мне нравится, как она существует в кадре, на сцене, – очень интересно за ней наблюдать.
– Вы ей никогда не помогали, не советовали?
– Нет, она всё сама. В этом смысле она молодец.