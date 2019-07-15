Не ругайтесь с фикусом, он ответит. Есть ли у растений зачатки разума?

Источник материала: Аргументы и факты

В мифологии разных народов бытовали верования, что деревья обладают разумом или душой. Это позволяло нашим предкам относиться к природе с благоговением и должным уважением. Да и мало ли что могут выкинуть загадочные зелёные создания? К примеру, в фильме «Явление» режиссёра М. Найта Шьямалана растения были представлены монстрами, которые задались целью уничтожить надоевшее им человечество: они выделяли в воздух токсин, заставляющий людей кончать жизнь самоубийством.

Разбираемся, что нового в области физиологии растений разузнали американские учёные.

Есть ли рефлекс у мимозы?

У представителей зелёного царства нет мозга и нервной системы. Но это не мешает им воспринимать окружающий мир, общаться друг с другом, реагировать на внешние угрозы, выбрасывая летучие вещества. Иногда это выглядит так, будто они действительно думают. Или чувствуют боль.

Корни кукурузы, погруженные в воду, принимаются издавать звуки частотой около 220 Гц, напоминающие щёлканье. Это привлекает её «сородичей» — корни других растений начинают тянуться в том направлении, откуда идут сигналы. Причина: в этом же диапазоне частот находится звук журчащей воды.

Капуста после повреждения листа выделяет эфирное соединение, на которое тут же реагируют соседи: в целях самозащиты они начинают вырабатывать токсичные вещества, защищающие их от насекомых. Этот механизм используют многие растения. А иные способны распознавать покусившегося на листву неприятеля по составу его слюны — и в зависимости от него выбирать стратегию защиты.

Акации научились управлять муравьиными сообществами. Дерево привлекает их сладким нектаром, вызывающим зависимость сродни наркотической. Но у акации есть свой резон: в обмен на угощение муравьи патрулируют ветви, защищая её от гусениц и других насекомых. Однако как же её тогда опыляют пчёлы? Оказывается, растение и это предусмотрело! Если нектар для муравьёв чертовски привлекателен, то цветы акации выделяют вещества, отпугивающие её кусачих защитников. И чем больше на цветках пыльцы, тем больше вокруг них неприятных запахов.

Наверное, в применении к зелёным насаждениям слова «думают» и «чувствуют боль» стоит брать в кавычки. Но их способности адаптироваться к среде обитания, ощущать её и взаимодействовать друг с другом, действительно, столь впечатляют, что в 2006 году группа учёных объявила о создании нового научного направления — нейробиологии растений. С тех пор статьи об их интеллекте, намерениях, чувствах (их у них, конечно, даже больше, чем у людей), памяти и даже самосознания пошли потоком. Как и исследования.

Например, Моника Гальяно из Сиднейского университета изучает условные рефлексы и память флоры. Она исследовала мимозу, которая реагирует на прикосновения, складывая листья. Когда на мимозу стали капать водой, она сначала по привычке закрывала листья, но потом «разобралась», что вода не представляет опасности, и перестала это делать. Моника Гальяно утверждает, что эта реакция сохранилась даже спустя 28 дней. «Значит, у мимозы закрепился условный рефлекс», — делает вывод исследовательница.



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«Не надо забывать, что они всё-таки живые!»

И вот недавно группа биологов из США опубликовала статью в журнале Trends in Plant Science. Они решили расставить точки над i, напомнив коллегам, что у представителей зелёного мира нет и не может никаких условных рефлексов, сознания, чувств или эмоций. А также «командных центров» в кончиках корней, которые, по предположению Чарлза Дарвина, могли быть аналогом головного мозга.

Если растение сворачивает листочки в ответ на прикосновение, выбрасывает в воздух летучие соединения, это вовсе не значит, что оно делает это сознательно или обучилось данному действию в процессе своей жизни. Это всего лишь запрограммированная на уровне генов реакция. Да, она появилась вследствие естественного отбора, но он шёл сотни тысяч и миллионы лет.

«Наша критика нейробиологии растений заключается в том, что её сторонники не способны понять важность организации мозга, сложность и специфичность феномена сознания, — заявил один из авторов статьи, Линкольн Тейц из Калифорнийского университета в Санта-Круз. По его словам, рост интереса к нейробиологии растений произошёл под влиянием экологического кризиса. «Эти исследователи хотят привлечь внимание людей к растениям как к живым организмам. Я очень сочувствую этим побуждениям, но она затуманивает их объективность. Они должны быть готовы к тому, что у растений может не оказаться никакого сознания», — сказал он.

Более того, новая псевдонаука, по мнению авторов статьи, снижает веру людей в настоящие исследования. Да, попытка «очеловечить» растения, возможно, имеет важный моральный смысл, но она не несёт никакой научной ценности, считают учёные.

«Представления о том, что деревья чувствуют боль, скорее всего, уходят корнями в древние мифы, которые наделяли их антропоморфными чертами, — считает заведующий лабораторией липидного обмена Института физиологии растений РАН Владимир Цыдендамбаев. — Чувствовать боль растения не могут, поскольку не имеют нервной системы. Но не надо забывать, что они всё-таки живые! Поэтому наносить им вред, даже просто так срывать листья, не стоит».

Кого выберут растения?

Возможно, «что-то такое» о растениях знает принц Чарльз, который вежливо разговаривает со своими фикусами. Да и другие любители домашней флоры уверяют, что комнатные растения хорошо приживаются там, где царят мир и спокойствие, и увядают в семьях, где постоянно случаются ссоры.

На самом деле, человечеству трудно понять растительную жизнь. Когда-то очень давно предки животных избрали подвижную стратегию существования, а растения — стационарную. И ещё их на планете гораздо больше, чем животных: на долю зелёного мира приходится 99% всей биомассы. А это значит, что они прекрасно научились решать проблемы выживания. И если бы обладали сознанием и волей, наверное, и впрямь (как в фильме Шьямалана «Явление») решили, что вполне могут обойтись без человека, от которого им сплошные страдания и вырубки лесов.

Кстати, главный редактор журнала «Агротехника и Технологии» Мария Лушникова подчёркивает, что вопрос, а так ли уж необходим растениям человек, утративший связь с природой, не лишён здравого смысла. Не исключено, что гораздо удобнее им будет общаться... с роботами.

«В современных теплицах полным ходом идут эксперименты: на растения устанавливают датчики, чтобы жители зелёного царства могли в режиме онлайн сообщать о своих потребностях в тепле, воде и влажности воздуха, — рассказывает Мария Лушникова. — Пока что роботы действуют в рамках заданной программы, управляемой человеком. Однако не исключено, что в будущем режимы в программе будет устанавливать не агроном, а сами растения. И зелёный мир предпочтёт общаться с роботами».

А, возможно, они и неплохо поладят друг с другом. Вы продолжаете думать, что главная угроза человечеству исходит от роботов? Забудьте, они, похоже, будут всего лишь исполнителями!

Так что не ругайтесь со своим фикусом. Будьте как принц Чарльз.