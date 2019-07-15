В Европейский суд по правам человека подана первая жалоба на реновацию в Москве

Источник материала: Tut.by

Житель московского района Свиблово Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека на мэрию Москвы, включившую его дом в программу реновации. Как рассказал «Ведомостям» Григорий Вайпан из Института права и публичной политики, представляющий интересы заявителя, это первая жалоба на программу реновации в ЕСПЧ. Об этом пишет Meduza .



Фото: ext-media.com

По мнению Эйсмана, решение властей нарушает право на уважение его собственности, гарантированное первой статьей Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека. Ранее он уже обжаловал включение своего дома в программу реновации в Останкинском суде и Мосгорсуде, но везде получил отказы.

По мнению заявителя, включение его дома в программу не преследовало правомерную цель: дом не является ветхим или аварийным, а программа не направлена на создание социального жилья. То есть в данном случае изъятие собственности преследовало частный, а не публичный интерес: квартиры в новостройках предоставляются только жильцам расселяемых домов, остальные будут реализованы на рынке.

Напомним, программа реновации, в рамках которой сносятся старые дома, в основном, пятиэтажки, а их жители получают новое жилье, была запущена властями Москвы в 2017 году. К 2032 году мэрия планирует снести более 5100 жилых домов в более чем 120 районах города. Программа вызвала многочисленные споры, в частности, о прозрачности процедуры голосования жильцов, по результатам которой дом вносился в список на снос.