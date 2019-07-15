ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Европейский суд по правам человека подана первая жалоба на реновацию в Москве

16.07.2019 11:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель московского района Свиблово Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека на мэрию Москвы, включившую его дом в программу реновации. Как рассказал «Ведомостям» Григорий Вайпан из Института права и публичной политики, представляющий интересы заявителя, это первая жалоба на программу реновации в ЕСПЧ. Об этом пишет Meduza.


Фото: ext-media.com

По мнению Эйсмана, решение властей нарушает право на уважение его собственности, гарантированное первой статьей Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека. Ранее он уже обжаловал включение своего дома в программу реновации в Останкинском суде и Мосгорсуде, но везде получил отказы.

По мнению заявителя, включение его дома в программу не преследовало правомерную цель: дом не является ветхим или аварийным, а программа не направлена на создание социального жилья. То есть в данном случае изъятие собственности преследовало частный, а не публичный интерес: квартиры в новостройках предоставляются только жильцам расселяемых домов, остальные будут реализованы на рынке.

Напомним, программа реновации, в рамках которой сносятся старые дома, в основном, пятиэтажки, а их жители получают новое жилье, была запущена властями Москвы в 2017 году. К 2032 году мэрия планирует снести более 5100 жилых домов в более чем 120 районах города. Программа вызвала многочисленные споры, в частности, о прозрачности процедуры голосования жильцов, по результатам которой дом вносился в список на снос.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее заявитель уже обжаловал включение своего дома в программу реновации в Останкинском суде и Мосгорсуде, но везде получил отказы.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Встретил много добрых людей». Житель Витебска пробежал 650 км с севера на юг Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская обувь кожаная Москва в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика