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«Встретил много добрых людей». Житель Витебска пробежал 650 км с севера на юг Беларуси

16.07.2019 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Витебска, ультрамарафонец Евгений Гуцалов, который бежал из самой северной в самую южную точку Беларуси, финишировал 15 июля в Комарине Гомельской области. Спортсмен, как и планировал, уложился в 10 дней — именно столько времени ему понадобилось, чтобы пробежать 650 километров с севера на юг страны.


Фото: инстраграм Евгения Гуцалова

Напомним, на старт бегун вышел 6 июля — с берега озера возле городского поселка Освея Верхнедвинского района. Здесь, в самой северной точке республики, он переночевал в палатке. На улице в момент старта было только 9 градусов тепла, шел дождь.

Из крупных городов маршрут прошел через Полоцк, Лепель и Борисов, Бобруйск, Светлогорск. Финишировал Евгений в Комарине Гомельской области — здесь самая южная точка страны.

О своем пути 38-летний спортсмен рассказывал в инстаграме.

— Я дома и уже окружен всеми благами комфорта. Ко мне постепенно начинает приходить осознание пройденного пути, — делится Евгений. — Это были иногда нелегкие километры, километры, за которые я понял и осознал многое. Я взглянул на нашу прекрасную страну на бегу. Встретил огромное количество добрых людей.

Он благодарит всех, кто поддерживал его все эти 10 дней. Кто-то подбадривал в соцсетях, а кто-то помогал и делом — например, предоставлял по пути ночлег.

 
Теги: Витебск
 
 
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Житель Витебска, ультрамарафонец Евгений Гуцалов, который бежал из самой северной в самую южную точку Беларуси, финишировал 15 июля в Комарине Гомельской области....
 
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