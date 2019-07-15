Тема недели

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16.07.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал праздником дружбы и взаимопонимания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
«В этот торжественный вечер хочу искренне приветствовать всех, кто сердцем откликнулся на позывные международного фестиваля искусств «Славянский базар». Всех, благодаря кому не просто город, а вся наша Беларусь в буквальном смысле живет искусством, звучит музыкой фестивального лета, говорит на разных языках. Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить этот красивый праздник — настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что именно таким фестиваль и задумывался в начале 1990-х годов, он стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. «Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно: в непростые времена моральную опору люди всегда находили в искусстве», — подчеркнул Президент.

Витебск – культурная столица
славянских стран

Витебск неслучайно был выбран культурной столицей братских славянских стран: этот город обладает особой творческой энергетикой. Об этом заявил во время открытия фестиваля Президент Беларуси. «Здесь жили и творили величайшие авангардные художники — Малевич и Шагал. Они подарили миру черный квадрат и юных влюбленных, парящих над городом», — отметил Александр Лукашенко.
Он констатировал, что царящая в Витебске творческая атмосфера вот уже полвека вдохновляет на создание ярких разноплановых фестивалей. Многие из них и сегодня собирают самых талантливых музыкантов, хореографов, дизайнеров и художников из самых разных стран. «Мы сохранили статус Витебска, города с богатыми культурными традициями, поддержав «Славянский базар» на государственном уровне. В свое время мы просто спасли «Славянский базар» от уничтожения после распада Советского Союза. И не зря — ежегодно мы принимаем друзей нашего фестиваля со всех уголков земного шара. Славянский мир, который, наверное, многие где-то там на Западе когда-то не воспринимали всерьез, стал ядром, центром притяжения многих народов. Сегодня в Витебске мы уже слышим речь представителей Индии, Китая, Кубы, Израиля, Соединенных Штатов Америки. Мы им рады. Традиционно в июльские дни Витебск являет собой пример самого гостеприимного и музыкального города», — заявил глава государства.

Впечатления – самые яркие

Александр Лукашенко пожелал конкурсантам фестиваля успешных выступлений, жюри — честного судейства, зрителям — самых положительных эмоций и доброго настроения и всем — хорошей погоды. Он убежден, что впечатления от фестивальных дней будут самыми яркими, настроение только праздничным, а души будут согреты мелодиями любимых песен.

Награда за вклад в искусство

Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий удостоена специальной награды Президента Беларуси «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Глава государства Александр Лукашенко вручил ее украинской певице во время торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Александр Лукашенко отметил, что «Славянский базар», на котором за 28 лет выросло целое поколение, полон добрых традиций. И одна из них — чествовать в день открытия замечательных артистов, чье творчество способствует укреплению дружбы между народами.
«В нынешнем году специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию» мы вручаем выдающейся певице и доброму другу не только Беларуси, но и России — народной артистке Украины Таисии Повалий», — сказал Президент.

Культурологическая площадка Союзного государства

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» является важнейшей культурологической площадкой для Союзного государства. Такое мнение высказал журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в фестивальном Витебске.
«В любой сфере важно иметь эффективный инструмент для решения практических задач. В сфере культуры Беларуси и России именно таким является «Славянский базар». При этом значимость витебского форума — важнейшей для нас культурологической площадки — выходит далеко за рамки Союзного государства», — отметил Григорий Рапота. Он обратил внимание, что в Витебске фестиваль проходит уже 28 лет и сохраняет свою актуальность. «Он интересен людям и востребован, а значит, будет развиваться», — считает госсекретарь СГ.
День Союзного государства в этом году был посвящен 50-летию творческой деятельности ансамбля «Песняры» и 20-летию Договора о СГ. Говоря о будущем Союзного государства, Григорий Рапота подчеркнул, что видит его через призму документов, определяющих стратегию развития СГ на ближнюю и среднесрочную перспективу.
По материалам БелТА и СМИ.

 
Теги: Витебск
 
 
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> Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал праздником дружбы и взаимопонимания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии...
 
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