Интенсивность контактов Беларуси с Западом возрастает

Источник материала: Ежедневник





Прошедшая неделя была богата на события на западном векторе беларуской внешней политики. Эти события затрагивали как двустороннее, так и многостороннее изменения отношений Минска со странами Запада.

Тематически они охватывали политические, экономические и военные стороны взаимодействия, пишет thinktanks.by , ссылаясь на Belarus in focus.

Неделя началась с визита в Минск Рабочей группы по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) Совета Евросоюза по иностранным делам – структуры, имеющей весьма важное влияние на принятие внешнеполитических решений Европейским союзом. Делегация провела переговоры с замминистра иностранных дел Олегом Кравченко. Тематика переговоров – состояние политического диалога и отраслевого сотрудничества Беларуси с ЕС, Беларуси в «Восточном партнерстве», реализация в Беларуси проектов международной технической помощи ЕС, а также ситуация в восточноевропейском регионе. Состоялись также переговоры COEST с руководством беларуского парламента, Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства образования и Центризбиркома. В прошлый раз представители COEST были в Минске в 2015 году.

9 июля в МИДе состоялась встреча О. Кравченко с делегацией департамента энергетики США. По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, стороны обсудили совместные усилия и перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в сфере нераспространения ядерного оружия и обеспечения глобального режима физической ядерной безопасности, обменялись мнениями об иных актуальных направлениях взаимодействия в области мирного использования атомной энергии. Интересно, что американское посольство в Минске делает несколько другие акценты, говоря об обсуждении усилий по развитию «стратегического партнерства США и Беларуси в области мирного использования атомной энергии».

9-10 июля Минск второй раз в этом году посетил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. Он встретился с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Подробностей их переговоров, а также других встреч Кента в Минске не сообщается. Можно однако предположить, что речь шла о процессе возвращения послов и дальнейшей нормализации отношений.

На прошедшей неделе в Минске также находился замминистра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

В рамках участия беларуской делегации в конференции ООН по вопросам миротворчества для руководителей генеральных штабов, которая проходит Нью-Йорке, начальник Генерального штаба ВС Беларуси Олег Белоконев 10 июля провел двусторонние встречи с главами военных делегаций Великобритании, Германии и Сербии. Речь шла о взаимодействии в области миротворчества, контроля над вооружениями и языковой подготовки.

Таким образом, несмотря на период летних отпусков, интенсивность контактов Минска со странами Запада и Евросоюзом не только не снизилась, но даже возросла. В дополнение к понятному желанию беларуских властей нормализовать отношения с Западом, становится все более очевидным и рост интереса стран Европы и США к Беларуси.