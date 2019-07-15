ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интенсивность контактов Беларуси с Западом возрастает

16.07.2019 11:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Интенсивность контактов Беларуси с Западом возрастает

Прошедшая неделя была богата на события на западном векторе беларуской внешней политики. Эти события затрагивали как двустороннее, так и многостороннее изменения отношений Минска со странами Запада.

Тематически они охватывали политические, экономические и военные стороны взаимодействия, пишет thinktanks.by, ссылаясь на Belarus in focus.

Неделя началась с визита в Минск Рабочей группы по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) Совета Евросоюза по иностранным делам – структуры, имеющей весьма важное влияние на принятие внешнеполитических решений Европейским союзом. Делегация провела переговоры с замминистра иностранных дел Олегом Кравченко. Тематика переговоров – состояние политического диалога и отраслевого сотрудничества Беларуси с ЕС, Беларуси в «Восточном партнерстве», реализация в Беларуси проектов международной технической помощи ЕС, а также ситуация в восточноевропейском регионе. Состоялись также переговоры COEST с руководством беларуского парламента, Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства образования и Центризбиркома. В прошлый раз представители COEST были в Минске в 2015 году.

9 июля в МИДе состоялась встреча О. Кравченко с делегацией департамента энергетики США. По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, стороны обсудили совместные усилия и перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в сфере нераспространения ядерного оружия и обеспечения глобального режима физической ядерной безопасности, обменялись мнениями об иных актуальных направлениях взаимодействия  в области мирного использования атомной энергии. Интересно, что американское посольство в Минске делает несколько другие акценты, говоря об обсуждении усилий по развитию «стратегического партнерства США и Беларуси в области мирного использования атомной энергии».

9-10 июля Минск второй раз в этом году посетил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. Он встретился с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Подробностей их переговоров, а также других встреч Кента в Минске не сообщается. Можно однако предположить, что речь шла о процессе возвращения послов и дальнейшей нормализации отношений.

На прошедшей неделе в Минске также находился замминистра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

В рамках участия беларуской делегации в конференции ООН по вопросам миротворчества для руководителей генеральных штабов, которая проходит Нью-Йорке, начальник Генерального штаба ВС Беларуси Олег Белоконев 10 июля провел двусторонние встречи с главами военных делегаций Великобритании, Германии и Сербии. Речь шла о взаимодействии в области миротворчества, контроля над вооружениями и языковой подготовки.

Таким образом, несмотря на период летних отпусков, интенсивность контактов Минска со странами Запада и Евросоюзом не только не снизилась, но даже возросла. В дополнение к понятному желанию беларуских властей нормализовать отношения с Западом, становится все более очевидным и рост интереса стран Европы и США к Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошедшая неделя была богата на события на западном векторе беларуской внешней политики. Эти события затрагивали как двустороннее, так и многостороннее изменения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь готова участвовать в крупных проектах на территории Приморского края - Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика