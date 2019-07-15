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Немецкие ученые объяснили, что сексуально возбуждает мужчин и женщин

16.07.2019 12:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкие исследователи показали, что сексуально возбуждающие зрительные стимулы вызывают активацию одних и тех же участков мозга независимо от пола испытуемых. Более заметное влияние на паттерн активации оказывает ориентация человека, а сильнее всего на него влияет характер предъявляемых стимулов. Метаанализ опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет N+1.


Активация различных участков мозга при половом возбуждении от просмотра эротических фото и видео у мужчин и женщин. Фото: Ekaterina Mitricheva et al. / Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019

У людей наблюдается половой диморфизм — различия в анатомии и внешнем виде представителей разных полов — но нет единого мнения по поводу того, в какой степени он проявляется. Учитывая, что характеристика «пол», по всей видимости, имеет градуальный, а не дискретный характер, на этот вопрос непросто ответить. Считается, что различия проявляются на всех уровнях, в том числе в работе головного мозга. Исследований на эту тему много, но их результаты часто противоречат друг другу.

Ученые из Института биологической кибернетики Общества Макса Планка во главе с Хамидом Ноори (Hamid R. Noori) оценили различия в активации коры больших полушарий у мужчин и женщин во время просмотра эротики. Для метаанализа исследователи отобрали 61 научную статью. В каждой из них людям «классических» полов или трансгендерам, как гетеро-, так и гомо-, и бисексуалам (суммарно 1850 испытуемым, средний возраст 29 лет, без психических отклонений) показывали возбуждающие видео и фотографии, соответствующие их сексуальной ориентации. Проявления возбуждения в этих работах оценивали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Одним из важнейших критериев включения в анализ было наличие в оригинальной статье точных координат участков мозга, которые активировались при возбуждении. Исследователи оценили достоверность различий «мужских» и «женских» координат с помощью критерия Фишера и критерия хи-квадрат. Также они искали связь положения областей коры больших полушарий, в которых усиливается кровоток от просмотра эротических фотографий или видеозаписей, с типом предъявляемого стимула (статичная или движущаяся картинка), полом испытуемого и его ориентацией.

Оказалось, что по сравнению с просмотром нейтральных фото и видео при предъявлении эротических зрительных стимулов у людей сильнее активируются островковая доля, стриатум, подушка, передняя поясная извилина, средняя затылочная извилина, амигдала, черная субстанция и некоторые другие участки мозга. Это проявляется у представителей всех полов, хотя степень активации одноименных областей у мужчин и женщин может различаться.


Различия в активации зон мозга при просмотре эротических видео (А) и фото (B)

Также метаанализ выявил: топография участков коры, где усиливается активность нейронов при половом возбуждении, в большей степени зависит от характера эротического стимула (видео или фото), в меньшей — от сексуальной ориентации. У гетеросексуалов различия в активации левого и правого полушарий при просмотре возбуждающего контента выше, чем у гомосексуалов, то есть реакция мозга первых более асимметрична.

Новое исследование в поисках разницы в восприятии эротики мужчинами и женщинами оперирует надежно измеримыми параметрами — координатами участков мозга, особо активных при сексуальном возбуждении, в то время как некоторые другие работы основаны на субъективных оценках собственной степени возбуждения испытуемыми. Есть у обсуждаемого метаанализа и ограничения. Из-за неодинаковых методик положенных в его основу работ невозможно точно количественно оценить объем зон, которые активируются при возбуждении, и сравнить его у представителей разных полов.

 
 
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Ученые из Института биологической кибернетики Общества Макса Планка во главе с Хамидом Ноори (Hamid R. Noori) оценили различия в активации коры больших полушарий у...
 
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