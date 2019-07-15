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«Полезно посмотреть и водителям, и пешеходам»: ГАИ показала видео аварии на переходе в Гродно
Источник материала: Tut.by
Госавтоинспекция
Происшествие случилось еще 7 июля на пешеходном переходе вблизи пересечения улиц Врублевского и Курчатова. 79-летний водитель Renault двигался со стороны улицы Домбровского в направлении БЛК и совершил наезд на 17-летнего парня, который в наушниках шел по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил легкие телесные повреждения (ушибы, ссадины ног и рук) и был доставлен в больницу. Проверка по факту ДТП еще продолжается.
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В результате ДТП пешеход получил легкие телесные повреждения (ушибы, ссадины ног и рук) и был доставлен в больницу.
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