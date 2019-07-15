«Полезно посмотреть и водителям, и пешеходам»: ГАИ показала видео аварии на переходе в Гродно

Источник материала: Tut.by

Госавтоинспекция показала видео аварии, которая произошла на пешеходном переходе в Гродно. По словам инспекторов, это видео полезно посмотреть и водителям, и пешеходам.

Происшествие случилось еще 7 июля на пешеходном переходе вблизи пересечения улиц Врублевского и Курчатова. 79-летний водитель Renault двигался со стороны улицы Домбровского в направлении БЛК и совершил наезд на 17-летнего парня, который в наушниках шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил легкие телесные повреждения (ушибы, ссадины ног и рук) и был доставлен в больницу. Проверка по факту ДТП еще продолжается.