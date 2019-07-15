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На сколько медианная зарплата белорусов ниже средней по стране и как она отличается по отраслям

16.07.2019 12:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Медианная зарплата в Беларуси в мае составила 802,7 рубля, сообщает Белстат. Для сравнения: средняя зарплата по стране в этом месяце ровнялась 1 071,6 рубля, то есть почти на 269 рублей больше. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как медианные зарплаты отличаются по сферам деятельности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Медианная зарплата — это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. К примеру, если из 5 работников один получает 305 рублей, второй — 310, третий — 400, четвертый — 510, а пятый — 1000 рублей, то средняя зарплата составит 505 рублей. При этом медианная будет равна 400 рублям, потому что половина работников получает больше этой суммы, другая половина — меньше.

Данные по медианной зарплате публикуются дважды в год. Так, в ноябре прошлого года она составляла 751 рубль. То есть в мае этого года медианная зарплата была на 51,7 рубля больше.

При этом нужно учитывать, что данные по медианной зарплате, как и средней по стране, публикуются до уплаты налогов. Напомним, в Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть средняя зарплата белорусов в мае после уплаты налогов составила около 922 рублей, а медианная — около 690 рублей.

В мае в лидерах по медианной зарплате были работники, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания (3 018,6 рубля), работники горнодобывающей промышленности (1 797,5 рубля) и те, кто занимается производством кокса и продуктов нефтепереработки (1 480,6 рубля). В аутсайдерах были по этому показателю работники, которые заняты творчеством, спортом, развлечениями, отдыхом (543,9 рубля), рыболовством и рыбоводством (566,8 рубля), а также работники образования (604,9 рубля).

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

 
 
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