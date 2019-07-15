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На сколько медианная зарплата белорусов ниже средней по стране и как она отличается по отраслям
Источник материала: Tut.by
Медианная зарплата в Беларуси в мае составила 802,7 рубля, сообщает Белстат. Для сравнения: средняя зарплата по стране в этом месяце
Данные по медианной зарплате публикуются дважды в год. Так, в ноябре прошлого года она составляла 751 рубль. То есть в мае этого года медианная зарплата была на 51,7 рубля больше.
При этом нужно учитывать, что данные по медианной зарплате, как и средней по стране, публикуются до уплаты налогов. Напомним, в Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть средняя зарплата белорусов в мае после уплаты налогов составила около 922 рублей, а медианная — около 690 рублей.
В мае в лидерах по медианной зарплате были работники, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания (3 018,6 рубля), работники горнодобывающей промышленности (1 797,5 рубля) и те, кто занимается производством кокса и продуктов нефтепереработки (1 480,6 рубля). В аутсайдерах были по этому показателю работники, которые заняты творчеством, спортом, развлечениями, отдыхом (543,9 рубля), рыболовством и рыбоводством (566,8 рубля), а также работники образования (604,9 рубля).
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