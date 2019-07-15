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Посмотрите, как будут выглядеть в старости Корж, Тима Белорусских и другие наши звезды
Источник материала: Tut.by
Вы тоже заметили, что половина френдленты постит свои состаренные фото? Этот флешмоб стал возможен благодаря
Рэпер Макс Корж
Певица Катя IOWA
Рэпер Олег ЛСП
Артист Тима Белорусских
Актриса Александра Бортич
Комик Слава Комиссаренко
Рэпер Бакей
Блогер Ксения Ситник
Лидер Brutto Сергей Михалок
Блогер Влад Бумага
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AFISHA.TUT.BY решила посмотреть, как будут выглядеть «под фильтром» современные белорусские селебрити.
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