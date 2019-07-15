Посмотрите, как будут выглядеть в старости Корж, Тима Белорусских и другие наши звезды

Источник материала: Tut.by

Вы тоже заметили, что половина френдленты постит свои состаренные фото? Этот флешмоб стал возможен благодаря новому фильтру в приложении FaceApp , которое научилось «состаривать» лица. AFISHA.TUT.BY решила посмотреть, как будут выглядеть «под фильтром» современные белорусские селебрити.

Рэпер Макс Корж





Певица Катя IOWA







Рэпер Олег ЛСП







Артист Тима Белорусских







Актриса Александра Бортич





Комик Слава Комиссаренко







Рэпер Бакей







Блогер Ксения Ситник





Лидер Brutto Сергей Михалок







Блогер Влад Бумага







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