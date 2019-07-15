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Посмотрите, как будут выглядеть в старости Корж, Тима Белорусских и другие наши звезды

16.07.2019 12:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы тоже заметили, что половина френдленты постит свои состаренные фото? Этот флешмоб стал возможен благодаря новому фильтру в приложении FaceApp, которое научилось «состаривать» лица. AFISHA.TUT.BY решила посмотреть, как будут выглядеть «под фильтром» современные белорусские селебрити.

Рэпер Макс Корж


Певица Катя IOWA


Рэпер Олег ЛСП


Артист Тима Белорусских


Актриса Александра Бортич


Комик Слава Комиссаренко


Рэпер Бакей


Блогер Ксения Ситник


Лидер Brutto Сергей Михалок


Блогер Влад Бумага


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AFISHA.TUT.BY решила посмотреть, как будут выглядеть «под фильтром» современные белорусские селебрити.
 
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