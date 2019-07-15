ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американская разведка: новая ракета КНДР сможет дотянуться до любой точки США

16.07.2019 12:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вторая испытанная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15» сможет донести ядерный заряд до всей материковой части Соединенных Штатов. Об этом пишет Military Watch, ссылаясь на источники в американской разведке.


Ракета «Хвасон-15». Источник: Military Watch

«Хвасон-15» была испытана впервые в ноябре 2017 года и оказалась более мощной, чем сравнительно легкая «Хвасон-14», способная поразить, по расчетам, только западную часть Штатов.

Испытания новой ракеты показали быстрый прогресс КНДР в наращивании возможностей ядерного сдерживания. И, как сообщается, в 2018 году оружие было запущено в серию. Правда, ряд западных аналитиков высказывал сомнения не только в возможном радиусе действия «Хвасон-15», но и в том, сможет ли она доставить боеголовку «по месту назначения». Считалось, что даже если ракета долетит, боеголовка просто сгорит при входе в плотные слои атмосферы.

Тем не менее, впоследствии американская разведка опровергла эту точку зрения, найдя доказательства, что Северная Корея удачно решила эту проблему. Правда, реальное подтверждение этому факту появилось только в июле 2019 года.


Предполагаемая дальность полета ракеты «Хвасон-15». Источник: Military Watch

В официальном дайджесте Вооруженных сил США в Корее говорится со ссылкой на источники в разведке, что предполагаемая дальность поражения ракеты «Хвасон-15» составляет 8000 миль или 12 875 километров. Это дает возможность оружию наносить удары по США от побережья до побережья. В целом, это совпадает с заявлениями северокорейских источников.

При этом «Центральное новостное агентство Кореи» после испытаний 2017 года заявило, что может поражать территорию противника «сверхмощной боеголовкой» — возможно, речь идет не о ядерном, а о термоядерном оружии.

После окончания испытаний ракеты «Хвасон-15», США практически свернули вариант с военными действиями против КНДР и приступили к переговорам с Ким Чен Ыном. В июне 2019 года президент США Дональд Трамп даже посетил КНДР, став первым действующим американским лидером, побывавшим в этой стране.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долгое время американцы сомневались в успешности ее испытаний, но сейчас, похоже, передумали.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сходите на балканскую вечеринку, которая пройдет на Октябрьской в эту субботу (цены не кусаются)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика