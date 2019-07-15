Американская разведка: новая ракета КНДР сможет дотянуться до любой точки США

Источник материала: Tut.by

Вторая испытанная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15» сможет донести ядерный заряд до всей материковой части Соединенных Штатов. Об этом пишет Military Watch, ссылаясь на источники в американской разведке.



Ракета «Хвасон-15». Источник: Military Watch

«Хвасон-15» была испытана впервые в ноябре 2017 года и оказалась более мощной, чем сравнительно легкая «Хвасон-14», способная поразить, по расчетам, только западную часть Штатов.

Испытания новой ракеты показали быстрый прогресс КНДР в наращивании возможностей ядерного сдерживания. И, как сообщается, в 2018 году оружие было запущено в серию. Правда, ряд западных аналитиков высказывал сомнения не только в возможном радиусе действия «Хвасон-15», но и в том, сможет ли она доставить боеголовку «по месту назначения». Считалось, что даже если ракета долетит, боеголовка просто сгорит при входе в плотные слои атмосферы.

Тем не менее, впоследствии американская разведка опровергла эту точку зрения, найдя доказательства, что Северная Корея удачно решила эту проблему. Правда, реальное подтверждение этому факту появилось только в июле 2019 года.



Предполагаемая дальность полета ракеты «Хвасон-15». Источник: Military Watch

В официальном дайджесте Вооруженных сил США в Корее говорится со ссылкой на источники в разведке, что предполагаемая дальность поражения ракеты «Хвасон-15» составляет 8000 миль или 12 875 километров. Это дает возможность оружию наносить удары по США от побережья до побережья. В целом, это совпадает с заявлениями северокорейских источников.

При этом «Центральное новостное агентство Кореи» после испытаний 2017 года заявило , что может поражать территорию противника «сверхмощной боеголовкой» — возможно, речь идет не о ядерном, а о термоядерном оружии.

После окончания испытаний ракеты «Хвасон-15», США практически свернули вариант с военными действиями против КНДР и приступили к переговорам с Ким Чен Ыном. В июне 2019 года президент США Дональд Трамп даже посетил КНДР, став первым действующим американским лидером, побывавшим в этой стране.