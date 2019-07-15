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Сходите на балканскую вечеринку, которая пройдет на Октябрьской в эту субботу (цены не кусаются)
Источник материала: Tut.by
Если соединить сербскую свадьбу, цыганские посиделки и болгарское радушие, на выходе получится самая настоящая
На что посмотреть
Crazy Balkan Party в стиле Кустурицы уже само по себе событие значимое. Добавьте к нему демократичный формат eat, drink & sing, аутентичную атмосферу, «кружите меня, кружите» от организаторов и получите полное погружение в диковинную и ироничную балканскую культуру.
Помимо концерта, гостей вечера ждет насыщенная развлекательная программа, тут и к гадалке не ходи, хотя такая возможность будет у каждого, стоит только «позолотить ручку». Вам также предстоит выяснить, кто украл коня цыганского барона, протестить экстрим-напитки и много веселиться.
Не обходите стороной тему дресс-кода: по традиции National Nights готовит сюрприз для всех «черных кошек» и «белых котов», почитающих культурные традиции бесшабашного Балканского региона.
Кого послушать
Концертная программа заслуживает особого внимания! В этот леген… подожди, подожди, …дарный вечер для гостей выступят настоящие «балканцы» по духу:
Klaxons Brass Пафнутия Кузюкяна — ансамбль духовиков-затейников растопит ваши сердца, заставит пойти ноги в пляс. Когда они на сцене, улыбка не сходит с лица, а многие начинают хлопать в такт ушами.
Маланка Orchestra Леонида Павленка — музыкальный отряд по противостоянию негативным энергиям. Ска, клезмер, кабаре, gypsy-твист, диско и классический шансон в арсенале. Песни: рассказы о житейских перипетиях в стиле магического реализма с налетом легкой шизофрении. Танцы, слезы, просветление.
Papa Bo Selektah — сам гуру и маг балканских ритмов. Всем известный Papa Bo (Александр Богданов) — организатор крупнейших клубных событий и фестивалей в стране, продюсер культовых белорусских музыкальных коллективов, создатель концертного агентства БОпромо, сооснователь культурного центра «Корпус».
Чем угощают
Тематический фудкорт — дело тонкое, особенно если речь идет о Балканском регионе. Но, поверьте, здесь схвачено все. Во-первых, о своей еде можно побеспокоиться заранее и купить билет на концерт с включенным в него дегустационным сетом (только до 18 июля!), за который отвечает ресторан «Вестфалия», либо купить традиционные угощения на месте. Да-да, сухая чорба, цыганские сладости, курица с овощами по-болгарски, разнообразие крафтовых сыров и другие плюшки сможет попробовать каждый желающий.
Так что же в сетах?
Внимание: билеты с дегустационными сетами можно заказать до 18 июля включительно.
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