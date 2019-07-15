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Сходите на балканскую вечеринку, которая пройдет на Октябрьской в эту субботу (цены не кусаются)

16.07.2019 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если соединить сербскую свадьбу, цыганские посиделки и болгарское радушие, на выходе получится самая настоящая «Черная кошка, белый кот. Балкан party в Ок16». В рамках проекта National Nights 19 июля в самом сердце культурного Минска будет твориться настоящий бардак вместе с табором артистов, красивых цыганских женщин и колоритных мафиози. Так что расчехляйте свои роскошные платки, доставайте яркую одежду (цепи, шляпы, усы и загар приветствуются) и скачите на улицу Октябрьскую.

Ночная жизнь Минска: выбираем крутую вечеринку


Фото предоставлено организаторами

На что посмотреть

Crazy Balkan Party в стиле Кустурицы уже само по себе событие значимое. Добавьте к нему демократичный формат eat, drink & sing, аутентичную атмосферу, «кружите меня, кружите» от организаторов и получите полное погружение в диковинную и ироничную балканскую культуру.

Помимо концерта, гостей вечера ждет насыщенная развлекательная программа, тут и к гадалке не ходи, хотя такая возможность будет у каждого, стоит только «позолотить ручку». Вам также предстоит выяснить, кто украл коня цыганского барона, протестить экстрим-напитки и много веселиться.

Не обходите стороной тему дресс-кода: по традиции National Nights готовит сюрприз для всех «черных кошек» и «белых котов», почитающих культурные традиции бесшабашного Балканского региона.

Кого послушать

Концертная программа заслуживает особого внимания! В этот леген… подожди, подожди, …дарный вечер для гостей выступят настоящие «балканцы» по духу:

Klaxons Brass Пафнутия Кузюкяна — ансамбль духовиков-затейников растопит ваши сердца, заставит пойти ноги в пляс. Когда они на сцене, улыбка не сходит с лица, а многие начинают хлопать в такт ушами.

Маланка Orchestra Леонида Павленка — музыкальный отряд по противостоянию негативным энергиям. Ска, клезмер, кабаре, gypsy-твист, диско и классический шансон в арсенале. Песни: рассказы о житейских перипетиях в стиле магического реализма с налетом легкой шизофрении. Танцы, слезы, просветление.

Papa Bo Selektah — сам гуру и маг балканских ритмов. Всем известный Papa Bo (Александр Богданов) — организатор крупнейших клубных событий и фестивалей в стране, продюсер культовых белорусских музыкальных коллективов, создатель концертного агентства БОпромо, сооснователь культурного центра «Корпус».

Чем угощают

Тематический фудкорт — дело тонкое, особенно если речь идет о Балканском регионе. Но, поверьте, здесь схвачено все. Во-первых, о своей еде можно побеспокоиться заранее и купить билет на концерт с включенным в него дегустационным сетом (только до 18 июля!), за который отвечает ресторан «Вестфалия», либо купить традиционные угощения на месте. Да-да, сухая чорба, цыганские сладости, курица с овощами по-болгарски, разнообразие крафтовых сыров и другие плюшки сможет попробовать каждый желающий.

Так что же в сетах?

Стандартный сет


Фото предоставлено организаторами

— кебаб из цыпленка,

— овощи-гриль (перец, баклажан, тыква, цукини),

— рулетик из цукини с крем-чиз,

— чиабатта,

— десерт,

— бокал радости.

Расширенный сет


Фото предоставлено организаторами

— рулетик из сибаса со спаржей,

— овощи-гриль (перец, баклажан, тыква, цукини),

— пирог с оливками,

— салат шопский с брынзой,

— чиабатта,

— десерт,

— 2 бокала радости.

Внимание: билеты с дегустационными сетами можно заказать до 18 июля включительно.

Когда: 19 июля, с 19.00. Аfter-party начинается с 23.00.

Где: Ok16.

Сколько:

  • Стандартный билет — 16 рублей (входной + приветственный коктейль).
  • Билет с дегустационным сетом (серебро) — 45 рублей (входной + приветственный коктейль + дегустационный сет + бокал радости).
  • Билет с расширенным дегустационным сетом (золото) — 75 рублей (входной + приветственный коктейль + большой дегустационный сет + 2 бокала радости).

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Теги: Минск
 
 
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19 июля в самом сердце культурного Минска будет твориться настоящий бардак вместе с табором артистов, красивых цыганских женщин и колоритных мафиози. Так что...
 
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