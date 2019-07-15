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«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.
16.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
7 июля 2019 20:46 4395
"Триатлон" в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.
В воскресенье, 7 июля, на детском пляже прошли традиционные летние соревнования по спортивному многоборью. Испытать свои силы, скорость и выносливость решились восемь участников. В этом году наряду с парнями боролась за победу и девушка, кандидат в мастера спорта по триатлону Алина Малашевич.
Открытие соревнований прошло в торжественной обстановке. Главный судья Иван Горбатенко поприветствовал участников, рассказал об успехах заслуженных спортсменов Солигорска. А после – исполнил традиционную композицию «Прощание славянки». Чтобы создать боевое настроение у соревнующихся.
Первым этапом стало плавание. Прохладная погода и температура воды не помешали участникам пройти этот этап.
Выбежав из воды, спортсмены устремились к велосипедам. Им предстояло на скорости проехать три круга, чтобы перейти к завершающему этапу – беговому. Уже на меньшую дистанцию. Бежали спортсмены один круг.
Отважно преодолевая препятствия, с заданиями справились все участники. Завершился триатлон церемонией награждения. Иван Горбатенко вручил победителям дипломы соответствующих степеней, медали и призы от ООО «Радуга-Свет». А после – исполнил еще две знакомые и патриотические композиции: «Катюша», «Молдаванка».
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
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7 июля 2019 20:46 4395 "Триатлон" в Солигорске для сильных, смелых, быстрых. ...
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