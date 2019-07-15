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«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.

16.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


7 июля 2019 20:46 4395

"Триатлон" в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

В воскресенье, 7 июля, на детском пляже прошли традиционные летние соревнования по спортивному многоборью. Испытать свои силы, скорость и выносливость решились восемь участников. В этом году наряду с парнями боролась за победу и девушка, кандидат в мастера спорта по триатлону Алина Малашевич.

«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.

Открытие соревнований прошло в торжественной обстановке. Главный судья Иван Горбатенко поприветствовал участников, рассказал об успехах заслуженных спортсменов Солигорска. А после – исполнил традиционную композицию «Прощание славянки». Чтобы создать боевое настроение у соревнующихся.

«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.
«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.
«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.

Первым этапом стало плавание. Прохладная погода и температура воды не помешали участникам пройти этот этап.

«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.
«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.
«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.

Выбежав из воды, спортсмены устремились к велосипедам. Им предстояло на скорости проехать три круга, чтобы перейти к завершающему этапу – беговому. Уже на меньшую дистанцию. Бежали спортсмены один круг.

«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.
«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.
«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.

Отважно преодолевая препятствия, с заданиями справились все участники. Завершился триатлон церемонией награждения. Иван Горбатенко вручил победителям дипломы соответствующих степеней, медали и призы от ООО «Радуга-Свет». А после – исполнил еще две знакомые и патриотические композиции: «Катюша», «Молдаванка».

«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.
«Триатлон» в Солигорске для сильных, смелых, быстрых.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ.

Среди мужчин в возрастной категории до 39 лет третье место занял Борис Бородин, второе – Владимир Судаленко; первое – Павел Серченя.

В возрастной категории 40 лет и старше победу одержал Андрей Семашко.

Среди девушек – победила Алина Малашевич.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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7 июля 2019 20:46 4395 "Триатлон" в Солигорске для сильных, смелых, быстрых. ...
 
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