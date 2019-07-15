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"Триатлон" в Солигорске для сильных, смелых, быстрых. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

В воскресенье, 7 июля, на детском пляже прошли традиционные летние соревнования по спортивному многоборью. Испытать свои силы, скорость и выносливость решились восемь участников. В этом году наряду с парнями боролась за победу и девушка, кандидат в мастера спорта по триатлону Алина Малашевич.

Открытие соревнований прошло в торжественной обстановке. Главный судья Иван Горбатенко поприветствовал участников, рассказал об успехах заслуженных спортсменов Солигорска. А после – исполнил традиционную композицию «Прощание славянки». Чтобы создать боевое настроение у соревнующихся.













Первым этапом стало плавание. Прохладная погода и температура воды не помешали участникам пройти этот этап.













Выбежав из воды, спортсмены устремились к велосипедам. Им предстояло на скорости проехать три круга, чтобы перейти к завершающему этапу – беговому. Уже на меньшую дистанцию. Бежали спортсмены один круг.













Отважно преодолевая препятствия, с заданиями справились все участники. Завершился триатлон церемонией награждения. Иван Горбатенко вручил победителям дипломы соответствующих степеней, медали и призы от ООО «Радуга-Свет». А после – исполнил еще две знакомые и патриотические композиции: «Катюша», «Молдаванка».









РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ.



Среди мужчин в возрастной категории до 39 лет третье место занял Борис Бородин, второе – Владимир Судаленко; первое – Павел Серченя.



В возрастной категории 40 лет и старше победу одержал Андрей Семашко.



Среди девушек – победила Алина Малашевич.



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