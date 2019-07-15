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В Слуцке появился мобильный гид по памятным местам военного времени

16.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке появился мобильный гид по памятным местам военного времени

Аудиоэкскурсия подготовлена к 75-летию освобождения города от немецких захватчиков и размещена в бесплатном туристическом приложении izi.travel.

Слуцк был занят немцами на шестой день войны. С 27 июня ведется отсчет самых кровавых лет истории города: во время оккупации здесь были уничтожены десятки тысяч мирных граждан и военнопленных, разрушено почти 90% зданий, в районе сожжено 36 деревень. 30 июня 1944 года войска 1-го Белорусского фронта выбили захватчиков из города, население которого сократилось за время войны на две трети. К 75-летию освобождения Слуцка создан аудиогид по памятным местам, связанным с годами оккупации.

Экскурсия начинается от перекрестка улиц Ленина и Максима Богдановича, где в июне 41-го входящих в город нацистов встретила одинокая советская гаубица и ее бесстрашный расчет из двух человек. Далее слушателям предложат пройти до маслобазы, где в корпусе бернардинского монастыря был найден немецкий архив. Потом маршрут идет за Случь мимо электростанции на улицу Богдановича, где стоят дома, построенные в войну силами заключенных еврейского гетто. О самом гетто и его трагедии расскажут у мемориала на улице Копыльской.


МЛЫН.BY

 
 
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Аудиоэкскурсия подготовлена к 75-летию освобождения города от немецких захватчиков и размещена в бесплатном туристическом приложении izi.travel.
 
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