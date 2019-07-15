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Как будет выглядеть магазин «Виталюр» в центре Слуцка? Новые фото
16.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В распоряжении SG появились новые изображения дизайн-проекта магазина «Виталюр».
Напомним, после предыдущей
Сегодня в будущем магазине ведутся подготовительные ремонтные работы, вывозится строительный мусор.
Как сообщили сайту SlutskGorod в администрации ОДО «Виталюр», магазин откроется в 2020 году. Второй этаж планируется сдать в аренду - достигнуты предварительные договорённости с объектами общепита и сферы услуг.
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Как сообщили сайту SlutskGorod в администрации ОДО «Виталюр», магазин откроется в 2020 году. Второй этаж планируется сдать в аренду - достигнуты предварительные...
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