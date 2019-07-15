﻿ Как будет выглядеть магазин «Виталюр» в центре Слуцка? Новые фото. 21.by
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Как будет выглядеть магазин «Виталюр» в центре Слуцка? Новые фото

16.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Как будет выглядеть магазин «Виталюр» в центре Слуцка? Новые фото

В распоряжении SG появились новые изображения дизайн-проекта магазина «Виталюр».

Напомним, после предыдущей публикации в мае случчане называли здание безжизненной «коробкой» и выражали сожаление, что именно так изменится здание «Вежи Грады» в центре города.

Исчезнет «башня» по центру фасада, а на первом этаже здания зашьют арки.

Сегодня в будущем магазине ведутся подготовительные ремонтные работы, вывозится строительный мусор.

Как сообщили сайту SlutskGorod в администрации ОДО «Виталюр», магазин откроется в 2020 году. Второй этаж планируется сдать в аренду - достигнуты предварительные договорённости с объектами общепита и сферы услуг.

Как будет выглядеть магазин «Виталюр» в центре Слуцка? Новые фото

Как будет выглядеть магазин «Виталюр» в центре Слуцка? Новые фото


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Как сообщили сайту SlutskGorod в администрации ОДО «Виталюр», магазин откроется в 2020 году. Второй этаж планируется сдать в аренду - достигнуты предварительные...
 
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