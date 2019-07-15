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Горецкие мастера завоевали дипломы на “Славянском базаре”

16.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Горецкие мастера приняли участие в Международном конкурсе по соломоплетению “Папараць-кветка” на “Славянском базаре” в Витебске. Они представили свою коллекцию  изделий из соломки, изготавливали конкурсные работы и проводили мастер-классы.

 

Горецкие мастера завоевали дипломы на “Славянском базаре”
Елена Зущик

 

Народный мастер Беларуси Елена Зущик и Ирина Хизанейшвили, а также учитель декоративно-прикладного искусства Татьяна Северцева завоевали дипломы III степени в нескольких номинациях — «Головные уборы», «Спиральное плетение» и «Букет».

 

Горецкие мастера завоевали дипломы на “Славянском базаре”
Татьяна Северцева

 

Горецкие мастера завоевали дипломы на “Славянском базаре”
Ирина Хизанейшвили

 

Фото — mogilevnews.by


 
Теги: Витебск
 
 
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  Горецкие мастера приняли участие в Международном конкурсе по соломоплетению “Папараць-кветка” на “Славянском базаре” в Витебске. Они представили свою...
 
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