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Горецкие мастера завоевали дипломы на “Славянском базаре”
16.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкие мастера
Народный мастер Беларуси Елена Зущик и Ирина Хизанейшвили, а также учитель декоративно-прикладного искусства Татьяна Северцева завоевали дипломы III степени в нескольких номинациях — «Головные уборы», «Спиральное плетение» и «Букет».
Фото — mogilevnews.by
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