Горецкие мастера завоевали дипломы на “Славянском базаре”

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкие мастера приняли участие в Международном конкурсе по соломоплетению “Папараць-кветка” на “Славянском базаре” в Витебске. Они представили свою коллекцию изделий из соломки, изготавливали конкурсные работы и проводили мастер-классы.





Народный мастер Беларуси Елена Зущик и Ирина Хизанейшвили, а также учитель декоративно-прикладного искусства Татьяна Северцева завоевали дипломы III степени в нескольких номинациях — «Головные уборы», «Спиральное плетение» и «Букет».









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