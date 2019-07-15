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Водитель микроавтобуса не заметил МАН в своей полосе и допустил попутное столкновение

16.07.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 14.07.2019 года в 08:15 часов 38-летний житель города Грозный (Российская Федерация), управляя автомобилем «Форд Транзит», двигаясь по автодороге М-1Е-30 «Брест-Минск-гр. РФ», в направлении Бреста, по крайней правой полосе со скоростью 100 км/ч, на 176-м км отвлекся от управления и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Ман», под управлением 33-летнего жителя Минска.

Водитель микроавтобуса не заметил МАН в своей полосе и допустил попутное столкновение

В результате ДТП телесные повреждения получил 41-летний пассажир автомобиля «Форд Транзит», житель Бреста, который доставлен в УЗ Ивацевичская ЦРБ.

Водитель микроавтобуса не заметил МАН в своей полосе и допустил попутное столкновение

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  По предварительной информации: 14.07.2019 года в 08:15 часов 38-летний житель города Грозный (Российская Федерация), управляя автомобилем «Форд Транзит», двигаясь по...
 
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